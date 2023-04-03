الإثنين 03 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

عبير صبري: داوود عبد السيد مخرج «عظيم».. وأتمنى أن يراني بطلة

عبير صبري
عبير صبري

قالت الفنانة عبير صبري، إنها تتمنى التعاون مع المخرج داوود عبدالسيد، الذي فرض عليه الاعتزال بالرغم من موهبته الفنية الكبيرة التي لا يختلف عليها أحداً.

داوود عبد السيد

وأكدت، خلال لقائها ببرنامج "حبر سري" مع الإعلامية أسما إبراهيم، المذاع عبر فضائية "القاهرة والناس"، أن الأسباب الحقيقية وراء اعتزال داوود عبد السيد متمثلة في الخلاف مع شركات الإنتاج، معبرة:"أتمنى إنه يشوفني بطلة من بطلات الحواديت بتاعته".

وتابعت:" بقول له مينفعش أبدًا يعتزل، الشيء الجيد والعظيم والمثالي والمبدع والفن العظيم الباقي الذي يقدمه وله فلسفة مينفعش ميبقاش موجود، هو له جمهور ويمكن هو مش شايف الجمهور ده فين".
الإخراج المصري المتميز

وأضافت في حديثها، أنها لم تندم على التعاون مع أي من المخرجين الذين عملت معهم على مدار مسيرتها الفنية، موضحة أنها قد تتعاون مع مخرج وتكون التجربة ناجحة جدًا، وتتعاون مع آخر وتصبح التجربة محدودة النجاح.

عبير صبري الفنانة عبير صبري داوود عبد السيد المخرج داوود عبد السيد حبر سري القاهرة والناس

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