عبير صبري: متافهمة مع زوجي ولا أخذ إذنه في أعمالي

قالت عبير صبري إنها سعيدة بدرجة التوافق الفكري الذي يوجد بينها وبين زوجها:"نسبة التفاهم بيني وبين زوجي مرتفعة جدا لأنه مع مرور الوقت نتعرف على بعض أكثر ونستوعب بعض".

التفاهم

وأكدت عبير، خلال لقائها ببرنامج "حبر سري" مع الإعلامية أسما إبراهيم، المذاع عبر فضائية "القاهرة والناس"، أن نسبة التفاهم بينها وبين زوجها تتخطى الـ80%، قائلة:"زوجي شقي جداً عني وبدأ ياخد من صفاتي الهادئة".

السباق الدرامي الرمضاني

وتابعت "أنا مش باخد إذن زوجي في أدواري الفنية لكنني أحب أن أحكي له عن أعمالي، وزوجي يتحمس لشغلي اكثر مني، وهو كان حابب اشارك في أكتر من عمل في رمضان".

وتشارك عبير صبري في بطولة مسلسل جميلة، مع الفنانة ريهام حجاج، أحمد وفيق، هاني عادل، يسرا اللوزي، سوسن بدر، سامح الصريطي، أحمد الشامي، مروة الأزلي، وآخرين، والعمل من تأليف أيمن سلامة وإخراج سامح عبدالعزيز.

يناقش المسلسل العديد من المشكلات الأسرية والاجتماعية، وما يحدث داخل الأسرة المصرية، كما يقدم العمل نصائح للآباء للتعامل الجيد مع الأبناء، حتى لا يدفعون ثمن أخطائهم في المستقبل.