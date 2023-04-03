الإثنين 03 أبريل 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

مقطورة نقل تخترق منزلا في الدقهلية

سيارة إسعاف
سيارة إسعاف

وقع حادث انقلاب مقطورة نقل على منزل بالقرية، في قرية درين التابعة لمركز نبروة بمحافظة الدقهلية، مما تسبب فى بعض التصدعات.

 انتقل رئيس مجلس ومدينة نبروة إلى مكان الحادث، والأجهزة التنفيذية وتبين أن المنزل  عبارة عن دور أرضى وأول علوى سكنى على حوائط حاملة، وكشفت المعاينة المبدئية أن الحادث تسبب فى هبوط فى السقف بحوالى 5 سم ولا توجد إصابات أو خسائر فى الأرواح حتى اللحظة، وقرر رئيس المدينة تشكيل لجنة لمعاينة المنزل وتحديد الخسائر والآثار الناتجة عن الحادث، وتم إحالة الموضوع إلى لجنة المعاينة المنشآت الآيلة للسقوط

 

حادث انقلاب مقطورة منزل نبروه محافظة الدقهلية رئيس مجلس ومدينة نبروة

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