«القومى للمرأة» يشيد بـ«حضرة العمدة» ويؤكد: الزواج المبكر جريمة بحق فتياتنا

أشاد المجلس القومى للمرأة، بالحلقة الحادية عشرة من مسلسل "حضرة العمدة"، الذى يعرض فى رمضان، وذلك لتسليطه الضوء على قضية الزواج المبكر، والذى يعد بمثابة جريمة يحرم الفتيات من أبسط حقوقهن.

ونشر المجلس القومى للمرأة جزءًا من حوار جاء خلال الحلقة الحادية عشرة من مسلسل حضرة العمدة الذى يتم عرضه خلال شهر رمضان الكريم، وتجسد دور البطولة الفنانة روبي، من تأليف الكاتب الكبير إبراهيم عيسى، إخراج عادل أديب، إنتاج الشركة المتحدة وللخدمات الإعلامية ومجموعة فنون مصر.

وجاء فى نص الحوار:

- صفية: "هو أنتِ ازاى متجوزة من ٤ سنين ومعاكِ ٤ عيال وعندك دلوقتى ١٨ سنة؟"

- سماح: "أيوه يا حضرة العمدة.. كبرونى بدرى.. أنا كنت لسه عيلة ولقيتنى شايلة عيال وبيقولولى ياما.. مقدرتش استحمل قرطة عيال.. عرفتى أنا كنت عايزة أولع فى روحى ليه.. دلوقتى أنا تميت ١٨ سنة وهما عاوزين يخلوا العقد رسمي .. بس أنا مش عاوزة.. أنا عاوزة أتطلق".

- صفية: "وعشان تطلقي وتثبتى إن العيال ولادك.. يبقى لازم تتجوزى.. ولو اتجوزتى ممكن متعرفيش تتطلقي.. هو انتوا عاملين قوانين خاصة بيكم انتوا بس.. يا جماعة إحنا قاعدين القعدة دى النهاردة عشان نحل المشكلة.. إحنا جايين النهاردة مش نصعب الموضوع على بعض .. ثم إن الموضوع من بدايته غلط .. أنت وافقت تجوز بنتك وهى عندها ١٣ سنة.. أنا مش مصدقة نفسي هتجنن.. وجوزها كان عنده ١٤ سنة.. يعنى انتوا كدا ارتكبوا جريمة .. لو الختان سلو بلدكوا يبقى سلو بلدكوا جريمة.. لو جوازة ما بين عيلين عندهم ١٣ و١٤ سنة سلو بلدكوا يبقى سلو بلدكوا جريمة".

وتعليقا على عرض هذه القضية، أكد المجلس القومى للمرأة، أن الزواج المبكر جريمة بحق فتياتنا، فهو يحرمهن من حقوقهن فى التعليم ويهدد حياتهن ويجعلهن أكثر عرضة للعنف، كما تزيد الأعباء المالية والحياتية التى لا يستطيعون توفيرها لأنفسهن ولأسرهن.

وتابع المجلس القومى للمرأة: وتتأثر الفتاة من الزواج المبكر بتأثيرات سلبية كثيرة من الممكن أن تودى بها إلى الموت، فهى تعرض حياتها للخطر بسبب عدم اكتمال نموها، ويؤدى اختلاف دورها الاجتماعي بشكل مفاجئ إلى تعرضها لضغوط نفسية شديدة.

وأكد المجلس سعيه للقضاء على كافة أشكال العنف ضد المرأة التى من ضمنها الزواج المبكر، حيث يقوم المجلس بالعديد من حملات التوعية لنشر الوعى بمخاطر الزواج المبكر كونه جريمة بحق فتياتنا.

وأهاب المجلس القومي للمرأة بالإبلاغ عن تلك الجريمة عن طريق الخط المختصر لمكتب شكاوى المرأة ١٥١١٥ وخط نجدة الطفل ١٦٠٠٠.