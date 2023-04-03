مواعيد الحلقة 12 من مسلسل 1000 حمدالله على السلامة

يبحث عدد كبير من مستخدمي محركات البحث ومحبي الدراما المصرية، عن مواعيد مسلسل 1000 حمدالله على السلامة الحلقة 12 بطولة النجمة يسرا وعدد كبير من النجوم ضمن مسلسلات رمضان 2023.

مواعيد مسلسل 1000 حمدالله على السلامة الحلقة 12

وخلال التقرير التالي نرصد مواعيد مسلسل 1000 حمدالله على السلامة الحلقة 12 والتي تعرض وفقا للمواعيد التالية:

عبر قناة CBC في تمام الساعة الرابعة والنصف عصرا كعرض أول والعرض الثاني في تمام الساعة الحادية عشرة مساء مع عرض المسلسل على منصة واتش إت ايضا.

ويعرض المسلسل الجديد خلال فترة الإفطار في تمام الساعة السادسة والربع على قناة CBC DRAMA بالإضافة إلى عدد كبير من الإعدادات على مدار اليوم.

أبطال مسلسل 1000 حمدالله على السلامة

يشارك في بطولة مسلسل 1000 حمدالله على السلامة عدد كبير من النجوم مع النجمة يسرا بمشاركة الفنان الكوميدي محمد ثروت والفنانة شمياء سيف والفنان محمد محمود والفنان بيومي فؤاد وعدد من الشباب منهم الفنناة مايان السيد والفنان الساب آدم الشرقاوي ومطرب المهرجانات عنبة بمشاركة علاء مرسي وعدد كبير من النجوم وضيوف الشرف والمسلسل من تأليف محمد ذو الفقار ومن إخراج عمرو صلاح في تعاون الأول مع النجمة يسرا في الدراما التليفزيونية والمسلسل الجديد من إنتاج شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية ويعرض العمل علبر قنوات سي بي سي.

المسلسل يقدم سيرة الدكتورة سميحة جاهين التي تعود وأولادها من الهجرة بعد 25 عام بكندا من أجل تنفيذ وصية ما كتبها زوجها الراحل من أجل الحصول على الميراث الذي يقدر بملايين الدولارات ووتمر بمواقف كوميدية عديدة.