عرض مساء اليوم الحلقة الحادية عشر من مسلسل "1000 حمدلله ع السلامة" والذي تخوض بطولته النجمة يسرا و تشارك به ضمن موسم رمضان 2023 وخلال التقرير التالي نرصد التفاصيل الكاملة لمسلسل 1000 حمدالله على السلامة الحلقة 11.

مسلسل 1000 حمدالله على السلامة الحلقة 11

وشهدت الحلقة الحادية عشر العديد من الأحداث الكوميدية حول عائلة "سميحة" النجمة يسرا فور عودتهم من كندا والتي تجسد دورها النجمة يسرا وأبنائها "سماح" وتجسد دورها الفنانة الشابة مايان السيد و"سامح" ويجسد دوره الفنان الشاب آدم الشرقاوي.

تبدأ الاحداث بالحسيني يخبر سمير تدخل البوليس في الامر، يعنفة سمير على تصرفه بشكل لفت الأنظار إليه، يطلب منه سمير الانصراف "طرده"، يصل علي بويكا لسميحة و أولادها تطلب سماح من على توصيلهم و توصيل أكرم و فوقية، بعد موافقة علي يكتشف أنه سيذهب بهم لدهشور من أجل البحث عن الجدة سوسو مجاناً بعد أدائهم بشكل كوميدي أمامه انهم بحاجة للمساعدة.

تبدأ رحلة البحث عن الجدة سوسو في دهشور و تطلب منه سميحة البقاء معها حتى تنتهي من زيارتها و حجتها في ذلك إنها تريد الشعور "بعزوة" معها يحاول على التملص من الأمر و لكن سميحة تعدة بتعويضة مادياً، تقابل سميحة أحد رجال القرية وتسأله على عنوان المرصفاوي و يخبرها كيف تتجه، تسأل جاكي الفنانة ايمان السيد سمير الفنان محمد محمود عن سبب طرده للحسيني الفنان أوتاكا و ما هو السر الذي يخفية عنها، يخبرها سمير انهم أقاربه.

ترفض سميحة الدخول لبيت الجدة سوسو بعد الوصول له بصعوبه بدون "هدية" تقترح فوقية شراء "شربات ورد و ماء ورد" وتطلب من أكرم شراء الطلبات من اقرب مكان.

يزور وائل الفنان علاء مرسي الضابط حسام الفنان أحمد عبد الوهاب ويخبره بأمر الحسيني و القلق الذي تسبب به له ولأسرته، يعلم أكرم من سامح أن الميراث عبارة عن عقارات وأراضي، بينما تنتظر سميحة وفوقية أكرم وسامح يشاهدون من خلال نافذة البيت طفل رضيع، تعلق سماح على مظهر الرضيع وتعتقد أنه يضع تاتو وتخبرها فوقية أنه كحل وتطلب منها سماح تجربته.

يحاول الحسيني مع جاكي إقناع سمير بمسامحته وعودته للعمل معه مرة أخرى، يشتبك طفل من أطفال القرية مع فوقية وسميحة وسماح بطريقه غير لائقه ويطلب منهم مغادرة المكان حتى يتمكن هو وأصدقائه من اللعب وسط اندهاش الجميع.

يعود أكرم وسامح للمنزل وهم يركبون حماران، يجدون علي نائم بالسيارة ولا يدري شيئاً عن سميحة وفوقية وسماح، يدخل أكرم بيت المرصفاوي ومعه سامح ظنناً منهم أن سميحة وسماح وفوقية بالداخل، تنصح جاكي سمير بالتقصي عن رقم الدراجة البخارية التي كانت بصحبة سماح وبالفعل يصل لاسم صاحب الدراجة البخارية، تستمتع سميحة وفوقية وسماح باللعب في الشارع مع أطفال البلدة ولكنها تخطئ التصويب بالكرة وتصيب أكرم.

أبطال مسلسل "1000 حمد الله على السلامة"

مسلسل "1000 حمد الله على السلامة" من بطولة النجمة الكبيرة يسرا، شيماء سيف، محمد ثروت، مايان السيد، آدم الشرقاوي، ومطرب المهرجانات عنبة، المسلسل تأليف محمد ذوالفقار وإخراج عمرو صلاح، ومن إنتاج جمال العدل.