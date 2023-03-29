الأربعاء 29 مارس 2023
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

مسلسل 1000 حمدلله على السلامة الحلقة 7| يسرا تفوق بقبلة الحياة

1000 حمد الله ع السلامة
1000 حمد الله ع السلامة

بدأت قبل قليل الحلقة 7 من  مسلسل 1000 حمدلله على السلامة على شبكة قنوات سي بي سي لاستكمال أحداث المسلسل الجديد الذي تقدمه النجمة يسرا وعدد من النجوم ضمن مسلسلات رمضان 2023.

 

مسلسل 1000 حمدلله على السلامة الحلقة 7

وبدأ مسلسل 1000 حمدلله على السلامة الحلقة 7 ، بإغماء سميحة في قسم الشرطة بعد ضرب فوقية لها وبعد انتهاء مشاجرة أكرم وفوقية مع بعضهما يقرران الهروب وتركها لكن فوقية تقرر إفاقتها بقبلة الحياة من خلال النفخ في فمها باعتبارها كانت عضو في فريق الكشافة وكانت تقوم بذلك لإفاقة الزملاء (بطريقة كوميدية).

وضمن احداث مسلسل 1000 حمدلله على السلامة الحلقة 7 ، تفوق سميحة من الإغماء لكنها لا تتذكر ما حدث لها قبل قليل وما هو سبب الإغماء الذي تعرضت له فيحاول أكرم وفوقية التشويش علهيا حتى لا تتذكر أن ما حدث بسبب ضرب فوقية لها.

مسلسل 1000 حمد الله ع السلامة الحلقة 7| مشاجرة بين سميحة وفوقية

الحلقة 6 من «1000 حمد الله ع السلامة».. يسرا تواصل رحلة البحث عن أبنائها

أبطال مسلسل 1000 حمدالله ع السلامة

مسلسل 1000 حمد الله ع السلامة يشارك في بطولته عدد كبير من النجوم مع النجمة الكبيرة يسرا، ومحمد ثروت ومايان السيد وشيماء السيد وعنبة والمسلسل من تأليف محمد ذو الفقار ومن إخراج عمرو صلاح ومن إنتاج شركة العدل جروب والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

 

قصة مسلسل 1000 حمد الله ع السلامة

تدور الأحداث بعد وفاة زوجها تعود سميحة وأولادها لمصر بحثاً عن ميراثهم، لتدخل في رحلة بحث مليئة بالمشكلات التي لا تخلو من المواقف الكوميدية.

تقدم النجمة يسرا دور الدكتورة سميحة جاهين السويسي، دكتورة الإعلام المهاجرة مع أسرتها منذ فترة طويلة لكندا، وتناقش فكرة السفر وما يترتب عليه في إطار اجتماعي كوميدي ويقدم المسلسل عددا كبيرا من الشباب في العمل.

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