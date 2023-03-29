الأربعاء 29 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

مسلسل 1000 حمد الله ع السلامة الحلقة 7| مشاجرة بين سميحة وفوقية

1000 حمد الله ع السلامة
1000 حمد الله ع السلامة

بدأت قبل قليل مسلسل 1000 حمد الله ع السلامة الحلقة 7 بطولة النجمة يسرا وعدد كبير من النجوم عبر قناة CBC لاستكمال تفاصيل الحلقة السابقة.

مسلسل 1000 حمد الله ع السلامة الحلقة 7

وبدأ مسلسل 1000 حمد الله ع السلامة الحلقة 7 من خلال مشاجرة بين “سميحة” التي تقدم دورها الفنانة يسرا و"فوقية" التي تقدم دورها الفنانة الكوميدية شيماء سيف، وذلك بسبب معرفة سميحة فقدان فوقية لحقيبتها وأثناء المشاجرة تضرب فوقية سميحة “روسية” فيغم عليها وتسقط على كنبة مكتب ضابط المباحث وتحدث مشاجرة بين “أكرم” محمد ثروت وفوقية بسبب ما أقدمت عليه وضربها للدكتورة سميحة.

أبطال مسلسل 1000 حمد الله ع السلامة

 يشارك في بطولة مسلسل 1000 حمد الله ع السلامة مع النجمة يسرا  عدد كبير من النجوم بالإضافة إلى مجموعة كبيرة من الشباب حرصت على تواجدهم معها في المسلسل الجديد ومن أبطال العمل شيماء سيف ومايان السيد ومحمد ثروت، والمخرج الشاب عمرو صلاح والمؤلف محمد ذوالفقار ليصبح المسلسل بالكامل شبابيا بالدرجة الأولى والمسلسل من إنتاج شركة العدل جروب بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

مواعيد عرض مسلسل 1000 حمد الله ع السلامة الحلقة 7

خلال التقرير التالي نقدم لمتابعي الدستور مواعيد عرض الحلقة 7 من مسلسل 1000 حمد الله ع السلامة الذي يعرض عبر شبكة قنوات CBC ومنصة WATCH IT يوميا خلال المواعيد التالية وتعرض الحلقة 7 من مسلسل 1000 حمد الله ع السلامة بطولة الفنانة يسرا في تمام الساعة الرابعة والنصف على شاشة CBC العامة وفي الوقت نفسه عبر منصة WATCH IT كما يعرض المسلسل الجديد خلال فترة الإفطار في تمام الساعة السادسة والربع على قناة CBC DRAMA بالإضافة إلى عدد كبير من الإعدادات على مدار اليوم.

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