مسلسل 1000 حمدالله على السلامة الحلقة 11.. يسرا وعنبة في حوار على طريقة الزعيم

بدأ قبل قليل مسلسل 1000 حمدالله على السلامة الحلقة 11 على شبكة قنوات سي بي سي من بطولة النجمة يسرا وعدد كبير من النجوم.

مسلسل 1000 حمدالله على السلامة الحلقة 11

وقدم مسلسل 1000 حمدالله على السلامة الحلقة 11 رحلة سميحة وأسرتها وأكرم إلى دهشور من أجل مقابلة المرصفاوي ليدلهم على طنط سوسو وخلال الطريق طلبت سميحة "يسرا" من "علي" الذي يقدم دوره عنبة بمساندتها الوقوف بجوارها خلال الرحلة وبعد مشادة كوميدية استعانت يسرا بجملة للزعيم عادل إمام وقالت له "أنت في نعيم بسببي" ليرد عليها عنبة "إنتي على الطريق بسببي".

وخلال الطريق تحدث الكثير من المواقف الكوميدية التي تنتهي بموافقة عنبة على مساعدة يسرا في كل ما تحتاجه خلال الرحلة إلى المرصفاوي بقريته.

مواعيد مسلسل 1000 حمدالله على السلامة

نقدم لمتابعي الدستور تفاصيل ومواعيد عرض الحلقة 11 من مسلسل 1000 حمدالله على السلامة بطولة النجمة يسرا والذي يعرض عبر شبكة قنوات CBC ومنصة WATCH IT يوميا وتعرض الحلقة 11 من مسلسل 1000 حمد الله على السلامة في تمام الساعة الرابعة والنصف على شاشة CBC العامة وفي الوقت نفسه عبر منصة WATCH IT كما يعرض المسلسل الجديد خلال فترة الإفطار في تمام الساعة السادسة والربع على قناة CBC DRAMA بالإضافة إلى عدد كبير من الإعدادات على مدار اليوم.

أبطال مسلسل 1000 حمدالله على السلامة

مسلسل 1000 حمد الله على السلامة يشارك في بطولته عدد كبير من النجوم مع الفنانة يسرا منهم محمد ثروت وشيماء سيف ومحمد محمود وبيومي فؤاد ومايان السيد وآدم الشرقاوي والمسلسل من تأليف محمد ذو الفقار ومن إخراج عمرو صلاح.