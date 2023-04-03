إصابة 3 أشخاص وضبط 3 آخرين فى مشاجرة بسبب خلافات الجوار بسوهاج

أصيب 3 أشخاص بإصابات متفرقة بالوجه والجسم، جرّاء اندلاع مشاجرة فيما بينهم، بسبب خلافات الجوار، بدائرة قسم أول سوهاج، وتمكنت الأجهزة الأمنية من إلقاء القبض على 3 آخرين من المشاركين فيها.

وتلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا بوجود مشاجرة ومصابين دائرة قسم أول سوهاج.

وتبين من خلال الفحص أن طرفيها كل من، طرف أول المدعو "بدري ع ج ع"، 26 عامًا، عامل، مصاب بجرح قطعي بالصدر، و"عاطف م ا س"، 27 عاما، سائق، مصابًا بجروح قطعيه بالرقبة والصدر والساقين، و"رجب م ا س"، 29 عاما، سائق، وبين طرف ثان كلٍ من المدعو "محمود ع ح ا"، 30 عاما، عامل، مصابًا بجرح قطعي باليد اليمنى، و"مصطفى ع ح ا"، 23 عاما، عامل، مصابًا بجرح قطعي باليد اليسرى، و"عارف ح ا"، 67 عاما، عامل، الطرفان يقيمان بذات الناحية.

تم ضبط طرفي المشاجرة، وبحوزة الأول من الطرف الثاني سلاح تبادلا الاتهامات فيما بينهما بتعدي كل منهما على الآخر بالضرب وإحداث الإصابات المنوه عنها؛ بسبب خلافات الجيرة فيما بينهم.



وتحرر المحضر اللازم وتمت إحالة الواقعة المذكورة إلى جهات التحقيق المختصة.

كان اعتدى سائق على عامل بالطعن بسلاح أبيض، ما أدى إلى إصابته بجروح طعنية نافذة بالبطن، بسبب أولوية المرور بالطريق، ناحية قرية بني حميل، دائرة مركز البلينا جنوب محافظة سوهاج، وجرى نقل المصاب في حالةٍ خطرة إلى المستشفى لتلقي العلاج، وضبط المتهم والسلاح المستخدم في الواقعة.

وتلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة البلينا، يفيد بورود إشارة بوصول عامل، يقيم بناحية بني حميل، دائرة المركز، مصابًا بجرح طعني بالبطن، وتم تحويله لمستشفى سوهاج الجامعي لخطورة حالته.

وتحرر المحضر اللازم وتمت إحالة الواقعة المذكورة إلى جهات التحقيق المختصة.