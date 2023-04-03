الإثنين 03 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

الزراعة: انتخاب مصر لأول مرة لمنصب نائب رئيس هيئة تدابير الصحة النباتية

جانب من الحدث
جانب من الحدث

الزراعة: انتخاب مصر لأول مرة لمنصب نائب رئيس هيئة تدابير الصحة النباتية بالاتفاقية الدولية لوقاية النباتات بالأمم المتحدة (IPPC)

تلقى السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي تقريراً من الدكتور احمد العطار رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي يفيد بأنه تم انتخاب مصر لأول مرة لمنصب نائب رئيس هيئة تدابير الصحة النباتية بالاتفاقية الدولية لوقاية النباتات بالأمم المتحدة لمدة عامين 
جاء ذلك خلال اجتماعات الدورة السابعة عشر من هيئة تدابير الصحة النباتية (cpm17) بالاتفاقية الدولية لوقاية النباتات بالأمم المتحدة (IPPC) والمنعقدة حاليا بمقر منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "الفاو" بالعاصمة الإيطالية روما وهو الحدث الذي يجتمع فيه كل رؤساء الحجر الزراعي في العالم.

وقال العطار أنه تم اختيار مصر لهذا المنصب الدولي الهام من بين 184 دولة عضواً بالاتفاقية الدولية لوقاية النباتات بالأمم المتحدة حيث وافق جميع الحضور على هذا الاختيار
مشيرا الى انه عقب انتهاء فترة نائب الرئيس فان مصر سوف تصبح المرشح الأساسي لتكون رئيس هيئة تدابير الصحة النباتية بالاتفاقية.

وأضاف العطار أن هذا الإنجاز غير المسبوق يعزز من مكانة جمهورية مصر العربية في مجال الصحة النباتية والحجر الزراعي على المستوى الدولي كما يساعد في سرعة النفاذ للعديد من الأسواق التصديرية الهامة والتي تعرف بصعوبة النفاذ إليها هذا بالإضافة الى المساهمة الفاعلة في حل العديد من المعوقات امام الصادرات الزراعية المصرية علاوة على تبادل الخبرات والمشاركة في صناعة القرارات الدولية بالإضافة الى ارتفاع مستوى مصداقية الحجر الزراعي المصري على المستوى الدولي

الزراعة انتخاب مصر لأول مره لمنصب نائب رئيس هيئة

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