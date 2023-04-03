موعد عيد الفطر المبارك 2023 والإجازات الرسمية لباقي العام

حددت البحوث الفلكية موعد عيد الفطر المبارك 2024 الذي يأتي في نهاية شهر رمضان الجاري ويتم تحديد موعد عيد الفطر 2023 بدقة وفقًا للرؤية الشرعية لمولد هلال شهر شوال ، والتي تقوم بها دار الافتاء المصرية يوم 29 رمضان من كل عام ، وتعرض الدستور في التقرير التالي موعد عيد الفطر المبارك 2023 والاجازات الرسمية لباقي العام .

موعد عيد الفطر المبارك 2023

وفق الحسابات الفلكية التي تم الاعلان عنها منذ عدة أيام فيولد هلال شهر شوال مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة السادسة والدقيقة 14 صباحاً بتوقيت القاهرة المحلي يوم الخميس 29 من رمضان 1444 هـ الموافق 2023/4/20 وهو يوم الرؤية الشرعية التي تقوم بها دار الافتاء المصرية .

ويبقى الهلال الجديد في سماء القاهرة لمدة 27 دقيقة بعد غروب شمس ذلك اليوم يوم الرؤية، وفي محافظات جمهورية مصر العربية يبقى الهلال الجديد في سمائها لمدد تتراوح بين 24 - 29 دقيقة.

ليكون يوم الجمعة الموافق 21 أبريل هو أول أيام عيد الفطر المبارك 2023، والذي يستمر لمدة 3 أيام ،حتى يوم الأحد, 23 أبريل، ويكون موعد صلاة العيد في محافظة القاهرة الساعة 5:36صباحًا .

الاجازات الرسمية لباقي عام 2023

سيحصل الموظفون لدي الجهاز الإداري للدولة والعاملون بالقطاع الخاص على عدد من الاجازات الرسمية لباقي العام الجاري 2023، بعض الاجازات الرسمية لاحتفالات دينية وبعضها لأعياد قومية وتأتي كالتالي: