موعد عيد الفطر المبارك 2023 والإجازات الرسمية لباقي العام
حددت البحوث الفلكية موعد عيد الفطر المبارك 2024 الذي يأتي في نهاية شهر رمضان الجاري ويتم تحديد موعد عيد الفطر 2023 بدقة وفقًا للرؤية الشرعية لمولد هلال شهر شوال ، والتي تقوم بها دار الافتاء المصرية يوم 29 رمضان من كل عام ، وتعرض الدستور في التقرير التالي موعد عيد الفطر المبارك 2023 والاجازات الرسمية لباقي العام .
موعد عيد الفطر المبارك 2023
وفق الحسابات الفلكية التي تم الاعلان عنها منذ عدة أيام فيولد هلال شهر شوال مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة السادسة والدقيقة 14 صباحاً بتوقيت القاهرة المحلي يوم الخميس 29 من رمضان 1444 هـ الموافق 2023/4/20 وهو يوم الرؤية الشرعية التي تقوم بها دار الافتاء المصرية .
ويبقى الهلال الجديد في سماء القاهرة لمدة 27 دقيقة بعد غروب شمس ذلك اليوم يوم الرؤية، وفي محافظات جمهورية مصر العربية يبقى الهلال الجديد في سمائها لمدد تتراوح بين 24 - 29 دقيقة.
ليكون يوم الجمعة الموافق 21 أبريل هو أول أيام عيد الفطر المبارك 2023، والذي يستمر لمدة 3 أيام ،حتى يوم الأحد, 23 أبريل، ويكون موعد صلاة العيد في محافظة القاهرة الساعة 5:36صباحًا .
الاجازات الرسمية لباقي عام 2023
سيحصل الموظفون لدي الجهاز الإداري للدولة والعاملون بالقطاع الخاص على عدد من الاجازات الرسمية لباقي العام الجاري 2023، بعض الاجازات الرسمية لاحتفالات دينية وبعضها لأعياد قومية وتأتي كالتالي:
- يوم الإثنين الموافق ١٧ أبريل.. عيد شم النسيم
- الجمعة الموافق ٢١ أبريل - الأحد ٢٣ أبريل.. عيد الفطر المبارك
- الثلاثاء الموافق ٢٥ أبريل.. عيد تحرير سيناء (٢٥ أبريل ١٩٨٢)
- الإثنين الموافق ٠١ مايو.. عيد العمال
- الثلاثاء الموافق ٢٧ يونيو - السبت ٠١ يوليو .. عيد الأضحى المبارك
- الجمعة الموافق ٣٠ يونيو .. ثورة ٣٠ يونيو
- الأربعاء الموافق ١٩ يوليو.. رأس السنة الهجرية
- الأحد الموافق ٢٣ يوليو.. عيد ثورة ٢٣ يوليو ١٩٥٢
- الأربعاء الموافق ٢٧ سبتمبر.. عيد المولد النبوي الشريف
- الجمعة الموافق ٠٦ أكتوبر .. عيد القوات المسلحة (٦ أكتوبر ١٩٧٣).