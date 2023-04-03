الإثنين 03 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

موعد عيد الفطر المبارك 2023 والإجازات الرسمية لباقي العام

عيد الفطر
عيد الفطر

حددت البحوث الفلكية موعد عيد الفطر المبارك 2024 الذي يأتي في نهاية شهر رمضان الجاري ويتم تحديد موعد عيد الفطر 2023 بدقة وفقًا للرؤية الشرعية لمولد هلال شهر شوال ، والتي تقوم بها دار الافتاء المصرية يوم 29 رمضان من كل عام ، وتعرض الدستور في التقرير التالي موعد عيد الفطر المبارك 2023 والاجازات الرسمية لباقي العام . 

موعد عيد الفطر المبارك 2023

وفق الحسابات الفلكية التي تم الاعلان عنها منذ عدة أيام فيولد هلال شهر شوال مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة السادسة والدقيقة 14 صباحاً بتوقيت القاهرة المحلي يوم الخميس 29 من رمضان 1444 هـ الموافق 2023/4/20 وهو يوم الرؤية الشرعية التي تقوم بها دار الافتاء المصرية .

موعد عيد الأضحى 2023 وقرعة حج الجمعيات 2023

إجازة شم النسيم 2023 للعاملين في القطاع العام وباقي إجازات أبريل

ويبقى الهلال الجديد في سماء القاهرة لمدة 27 دقيقة بعد غروب شمس ذلك اليوم  يوم الرؤية، وفي محافظات جمهورية مصر العربية يبقى الهلال الجديد في سمائها لمدد تتراوح بين 24 - 29 دقيقة.

ليكون يوم الجمعة الموافق 21 أبريل هو أول أيام عيد الفطر المبارك 2023، والذي يستمر لمدة 3 أيام ،حتى يوم الأحد, 23 أبريل، ويكون موعد صلاة العيد في  محافظة القاهرة الساعة  5:36صباحًا .

الاجازات الرسمية لباقي عام 2023

سيحصل الموظفون لدي الجهاز الإداري للدولة والعاملون بالقطاع الخاص على عدد من الاجازات الرسمية لباقي العام الجاري 2023، بعض الاجازات الرسمية لاحتفالات دينية وبعضها لأعياد قومية وتأتي كالتالي: 

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تاريخ عيد الفطر 2023 مصر والإجازات الرسمية في أبريل

  • يوم الإثنين الموافق ١٧ أبريل.. عيد شم النسيم
  • الجمعة الموافق ٢١ أبريل - الأحد ٢٣ أبريل.. عيد الفطر المبارك
  • الثلاثاء الموافق ٢٥ أبريل.. عيد تحرير سيناء (٢٥ أبريل ١٩٨٢)
  • الإثنين الموافق ٠١ مايو.. عيد العمال
  • الثلاثاء الموافق ٢٧ يونيو - السبت ٠١ يوليو .. عيد الأضحى المبارك
  • الجمعة الموافق ٣٠ يونيو .. ثورة ٣٠ يونيو
  • الأربعاء الموافق ١٩ يوليو.. رأس السنة الهجرية
  • الأحد الموافق ٢٣ يوليو.. عيد ثورة ٢٣ يوليو ١٩٥٢
  • الأربعاء الموافق ٢٧ سبتمبر.. عيد المولد النبوي الشريف
  • الجمعة الموافق ٠٦ أكتوبر .. عيد القوات المسلحة (٦ أكتوبر ١٩٧٣).
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