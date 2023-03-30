الخميس 30 مارس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

موعد عيد الأضحى 2023 وقرعة حج الجمعيات 2023

عيد الأضحى
عيد الأضحى

عيد الأضحى هو العيد الثاني للمسلمين والذي يوافق دائمًا يوم 10 ذي الحجة، والحج من أركان الإسلام الخمس التي يسعى المسلمون إلى تأديتهن وتوفر مصر لمواطنيها فرص الحج من خلال أكثر من وزارة حيث تخفض تكاليف الحج تسهيلًا على الحجاج الذين يتم اختيارهم من خلال قرعة الحج، وتعرض “الدستور” في التقرير التالي موعد عيد الأضحى 2023 وقرعة حج الجمعيات 2023.

موعد العيد الكبير 2023 

يوافق العيد الكبير يوم 10 ذي الحجة من كل عام، وحددت البحوث الفلكية موعد العيد الكبير هذا العام ليكون يوم الأربعاء الموافق 28 يونيو 2023، أي أنه متبقى 89 يومًا على عيد الأضحى.

ولكن يتم تحديد موعد عيد الأضحى بدقة وفقَا للرؤية الشرعية لهلال شهر ذي الحجة، وتلتزم كافة الدول  الاسلامية باستطلاع السعودية لهلال شهر ذي الحجة لمسئوليتها عن مناسك الحج.

تاريخ يوم عيد الفطر 2023 ورسائل التهنئة بمناسبة قدومه

موعد إجازة عيد الفطر المبارك 2023 وموعد استطلاع هلال شوال 1444

ويعدّ عيد الأضحى هو  ذكرى لقصة إبراهيم عليه السلام عندما رأى رؤيا أمره فيها الله بالتضحية بابنه إسماعيل، وبعد تصديقه وابنه للرؤيا، أمره الله بعدها بذبح أضحية بدلا عن ابنه، لذلك يتقرب المسلمين إلى الله في هذا اليوم بالتضحية بأحد الأنعام (خروف، أو بقرة، أو جمل) وتوزيع لحم الأضحية على الأقارب والفقراء وأهل بيتهم، ومن هنا جاءت تسمية عيد الأضحى.

 

موعد قرعة حج الجمعيات 2023

يبدأ موسم الحج في شهر ذي الحجة قبل عيد الأضحى بعدة أيام ، ويعتمد بعض الحجاج في مصر على قرعة حج الجمعيات للسفر إلى مكة المكرمة والمسئول عنها وزارة التضامن الاجتماعي التي أغلقت باب التقديم في قرعة حج الجمعيات الأهلية 2023، 20 مارس الجاري.

وصل عدد المتقدمين للحصول على قرعة حج الجمعيات نحو 22 ألف لموسم 1444هجريًا- 2023م، وستجري القرعة الإلكترونية العلنية مركزيًا  في النصف الأول من شهر أبريل على بوابة الحج المصرية الموحدة وبحضور ممثلين عن كل محافظة.

على أن يتم إعلان الفائزين في حج قرعة الجمعيات في كافة محافظات الجمهورية وفقًا لنسبة عدد الطلبات المقدمة بكل محافظة، ووفقًا للمستويات المتاحة مع تخصيص مشرف لكل 45 حاجًا.

txt

تاريخ آخر يوم رمضان 2023 بالتقويم الميلادي ودعاء الصائم عند الإفطار

عيد الأضحى موعد العيد الكبير قرعة الحج لبحوث الفلكية موسم الحج

رئيس التحرير

وائل لطفي

بعد الفاصل

الأكثر قراءة

«الأرصاد» توضح موعد ارتفاع درجات الحرارة.. وتحذير من التقلبات الجوية

قصة صورة «كفن الميكروباص».. الشرطة تضبط السائق

علي الحجار: تربيت على تحمل مسئولية الفن وبسمع الراب من أحمد مكي

إصابة 5 أشخاص في حادث تصادم تروسيكل بالإسماعيلية (صور)

خالد نور الدين: التعاون العربي لتحقيق الأمن الغذائي ضرورة لتقليل فاتورة الاستيراد

«الكتيبة 101» الحلقة 8.. ضابط المخابرات يخطط لضربة قاضية لقيادات التكفيريين بسيناء

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عكاشة

بيلاروسيا.. هل تدخل الحرب من بوابة النووى التكتيكى؟

محمد المعتصم

جعفر العمدة

محمد العسيري

مقام الست خضرة وسرها الباتع

ماجد حبته

الأزهر لم يفسد الاحتفال بعيده

جلال حمام

الولايات المتحدة تصنع «فيلق الموت»

د. القس صفوت البياضى

القضاء على أشكال التمييز ضد المرأة «٢»

د هند جاد

«شنودة» طفل مصرى.. قبل أى شىء آخر

جمال زايدة

صراع الحيتان على الدراما

صور

الإفطار السنوي للأزهر الشريف

أداء صلاة التراويح فى مسجد عمرو بن العاص اليوم 7 رمضان 1444

أبطال الساق الواحدة يواصلون تدريباتهم استعدادًا لدورى المبتورين والمشاركة فى بطولة كأس الأمم الإفريقية بمصر

محطة تل أبيب

المزيد

أمريكا ترد على اتهامات تمويلها الاحتجاجات الإسرائيلية للإطاحة بنتنياهو

سوريا تعلن التصدى لهجوم إسرائيلى استهدف محيط دمشق

نتنياهو يوجه حكومته بعدم الحديث حول الخلاف مع الإدارة الأمريكية وبايدن