عيد الأضحى هو العيد الثاني للمسلمين والذي يوافق دائمًا يوم 10 ذي الحجة، والحج من أركان الإسلام الخمس التي يسعى المسلمون إلى تأديتهن وتوفر مصر لمواطنيها فرص الحج من خلال أكثر من وزارة حيث تخفض تكاليف الحج تسهيلًا على الحجاج الذين يتم اختيارهم من خلال قرعة الحج، وتعرض “الدستور” في التقرير التالي موعد عيد الأضحى 2023 وقرعة حج الجمعيات 2023.

موعد العيد الكبير 2023

يوافق العيد الكبير يوم 10 ذي الحجة من كل عام، وحددت البحوث الفلكية موعد العيد الكبير هذا العام ليكون يوم الأربعاء الموافق 28 يونيو 2023، أي أنه متبقى 89 يومًا على عيد الأضحى.

ولكن يتم تحديد موعد عيد الأضحى بدقة وفقَا للرؤية الشرعية لهلال شهر ذي الحجة، وتلتزم كافة الدول الاسلامية باستطلاع السعودية لهلال شهر ذي الحجة لمسئوليتها عن مناسك الحج.

ويعدّ عيد الأضحى هو ذكرى لقصة إبراهيم عليه السلام عندما رأى رؤيا أمره فيها الله بالتضحية بابنه إسماعيل، وبعد تصديقه وابنه للرؤيا، أمره الله بعدها بذبح أضحية بدلا عن ابنه، لذلك يتقرب المسلمين إلى الله في هذا اليوم بالتضحية بأحد الأنعام (خروف، أو بقرة، أو جمل) وتوزيع لحم الأضحية على الأقارب والفقراء وأهل بيتهم، ومن هنا جاءت تسمية عيد الأضحى.

موعد قرعة حج الجمعيات 2023

يبدأ موسم الحج في شهر ذي الحجة قبل عيد الأضحى بعدة أيام ، ويعتمد بعض الحجاج في مصر على قرعة حج الجمعيات للسفر إلى مكة المكرمة والمسئول عنها وزارة التضامن الاجتماعي التي أغلقت باب التقديم في قرعة حج الجمعيات الأهلية 2023، 20 مارس الجاري.

وصل عدد المتقدمين للحصول على قرعة حج الجمعيات نحو 22 ألف لموسم 1444هجريًا- 2023م، وستجري القرعة الإلكترونية العلنية مركزيًا في النصف الأول من شهر أبريل على بوابة الحج المصرية الموحدة وبحضور ممثلين عن كل محافظة.

على أن يتم إعلان الفائزين في حج قرعة الجمعيات في كافة محافظات الجمهورية وفقًا لنسبة عدد الطلبات المقدمة بكل محافظة، ووفقًا للمستويات المتاحة مع تخصيص مشرف لكل 45 حاجًا.