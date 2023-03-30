تاريخ آخر يوم رمضان 2023 بالتقويم الميلادي ودعاء الصائم عند الإفطار

حددت البحوث الفلكية آخر يوم رمضان 2023، ولكن يلتزم المسلمون بتحديد بداية الشهر وآخر يوم رمضان بالرؤية الشرعية لمولد هلال شهر شوال والتي تتم يوم 29 رمضان من كل عام، وتعرض “الدستور” في التقرير التالي آخر يوم رمضان 2023 ودعاء الصائم عند الإفطار.

آخر يوم رمضان 2023

حددت البحوث الفلكية موعد آخر يوم رمضان 2023، والتي توافق يوم الخميس 20 أبريل 2023، ليكون أول أيام عيد الفطر 21 أبريل المقبل، ولكن يتم تحديد الموعد الرسمي لآخر يوم رمضان وبداية عيد الفطر المبارك وفقًا للرؤية الشرعية لهلال شهر شوال والتي تتم يوم 29 رمضان.

دعاء الصائم عند الإفطار مستجاب

دعاء الصائم عند الافطار من أهم السنن النبوية، فاكدت الاحاديث النبوية أهمية دعاء الصائم عند الإفطار لأنه من أكثر الأوقات المستجاب فيها الدعاء، فعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه، قال: سمعت رسول الله صلّى الله عليه وسلّم يقول: “للصائم عند إفطاره دعوة مستجابة” فكان عبد الله بن عمرو إذا أفطر، دعا أهله وولده ودعا بهم.

وهناك عدد من السنن المفضل الالتزام بها عند دعاء الصائم عند الإفطار، ومنها البدء بالثناء على الله عز وجل مثل قول: “يا ربي لكَ الحمدُ كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك”، والإكثار من الحمد على النعم، وخاصةً نعمة أن رزقنا الله الإسلامن ثم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان، ثم الدعاء بما تيسر من الأدعية المأثورة في القرآن الكريم والسنة النبوية، والدعاء بما في قلبك مما فيه خير لك ولأهلك وللإسلام والمسلمين في الدنيا والدين، الاستغفار والتوبة عن الذنوب، ثم الختام بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه والحمد لله رب العالمين.

ويردد المسلمون دعاء الصائم عند الإفطار مستجاب بهذا الدعاء “اللَهُمَّ لك صُمْتُ، وعلى رِزْقِكَ أفْطَرْتُ”، وكان يقول أيضًا: “ذهب الظمأ وابتلَّتِ العُرُوقُ وثبتَ الأجر إن شاء اللهُ، اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء أن تغفر لي”.