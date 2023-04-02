حددت البحوث الفلكية تاريخ عيد الفطر 2023 للعام الجاري ولكن لا يبدأ عيد الفطر بصورة رسمية إلا بعد الرؤية الشرعية لمولد هلال شهر شوال والذي تقوم به لجنة من دار الإفتاء المصرية يوم 29 رمضان، لتبدأ بعدها إجازة عيد الفطر، ويعرض الدستور في التقرير التالي تاريخ عيد الفطر 2023 مصر والإجازات الرسمية في أبريل.

تاريخ عيد الفطر 2023 مصر

حددت البحوث الفلكية تاريخ عيد الفطر 2023، يوم 21 أبريل الجاري، ويولد مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة السادسة والدقيقة 14 صباحًا بتوقيت القاهرة المحلي يوم الخميس 29 من رمضان 1444 هـ ، وتكون بداية عيد الفطر وفق الرؤية الشرعية لمولد هلال شهر شوال «يوم الرؤية»، وذلك يوم الخميس الموافق 20 أبريل 2023 .

ويكون موعد صلاة العيد في القاهرة الساعة 5:48 صباحًا، وفي الجيزة الساعة 5:47 صباحًا، وفي الإسكندرية الساعة 5:52 صباحًا، وفي الفيوم الساعة 5:51 صباحًا.

وموعد صلاة عيد الفطر في بني سويف الساعة 5:50 صباحًا، وفي المنيا الساعة 5:52 صباحًا، وفي أسيوط الساعة 5:52 صباحًا، وفي قنا الساعة 5:47 صباحًا.

الإجازات الرسمية في أبريل 2023

لا تعد إجازة عيد الفطر المبارك هي الإجازة الرسمية الوحيد التي يحصل الموظفون والعاملون في القطاع الخاص عليها في شهر أبريل، بل هناك عدد من الاجازات الرسمية في ابريل ، منها شم النسيم الإثنين 17 أبريل الجاري.

وتبدأ إجازة عيد الفطر يوم الجمعة 21 أبريل وتستمر حتى يوم الأحد 23 أبريل ويصدر قرار من مجلس الوزراء بعدد أيام الإجازة الفعلية لعيد الفطر في نهاية رمضان.

وتكون آخر إجازة في شهر أبريل يوم الثلاثاء 25 أبريل، بمناسبة عيد تحرير سيناء (25 أبريل 1982).