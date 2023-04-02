الأحد 02 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

موعد عيد تحرير سيناء 2023 وهل يكون إجازة؟

تحرير سيناء
تحرير سيناء

أيام قليلة تفصلنا عن احتفالات تحرير سيناء خلال أيام قليلة ويزداد التساؤل عن موعد عيد تحرير سيناء 2023 عبر جوجل، وهو اليوم الموافق يوم 25 أبريل في كل عام، ويكون هو اليوم الذي استردت فيه الدولة المصرية أرض سيناء عقب انسحاب آخر جندي إسرائيلي منها، طبقا لمعاهدة كامب ديفيد.

موعد عيد تحرير سيناء 2023 وهل يكون إجازة؟

وتستعرض "الدستور" موعد عيد تحرير سيناء 2023 وسبب الاحتفال.

عيد تحرير سيناء هو من الموضوعات التي شغلت الكثير من المصريين مع قرب الاحتفال بتلك المناسبة في الأيام القليلة المقبلة، وتزايدت عمليات بحث المصريين حول عيد تحرير سيناء لعام 2023 وذلك من أجل معرفة موعد عيد تحرير سيناء، وهل سوف يكون ذلك اليوم إجازة أم لا؟.

موعد عيد تحرير سيناء 2023
 

ويأتي عيد تحرير سيناء بالتاريخ السنوي المحدد له وهو يوم 25 أبريل، حيث تقام فيه الاحتفالات وسيتم وضع باقة من الزهور في ضريح الجندي المجهول، وهي من ضمن الاستعدادت التي قد أعلن عنها الدكتور “أشرف صبحي”، بصفته وزير الشباب والرياضة، خلال اجتماعه الذي قد عقده في مقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة مع جميع قياداتها إقامة التالي:

  • تنظيم رحلات لكافة أبناء شمال سيناء لكل المحافظات الأخرى.
  • وإقامة حفل ختام أولمبياد في  المحافظات الحدودية بشمال سيناء.
  • وإقامة مهرجان للهجن.
  • وتنظيم أنشطه كشفية.
  • وتنفيذ برامج التنمية الرياضية.
  • وكذلك تدشين فعاليات لتمكين والتنمية للنشء والشباب.
  • عقد دورات لتصحيح المفاهيم المغلوطة.
  • تنفيذ فعاليات أسبوع في حب مصر.
  • إطلاق ماراثونات للدراجات والمشي.

إجازة عيد تحرير سيناء 2023
 

ووفقًا لقرار مجلس الوزراء، بترحيل العطلات الرسمية إلى نهاية الأسبوع، فمن المقرر أن يتم ترحيل إجازة عيد تحرير سيناء 2023 إلى يوم الخميس 27 أبريل المقبل.

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سبب احتفال عيد تحرير سيناء
 

وتحتفل الدولة المصرية في اليوم الإثنين 25 أبريل 2023، بالذكرى الـ 40  لذكرى "تحرير سيناء"، حيث سيعد هذا العيد هو أحد الأيام الفارقة بتاريخ الدولة المصرية في العصر الحديث، والذى قد شهد تتويج معركة الحرب والسلام، وبداية من حرب أكتوبر العظيمة في عام 1973، والتى قد استطاع فيها الجيش المصرى التحقيق الانتصار واستعادة كبرياء العسكرية المصرية، ومن ثم القيام بالبدء فى مفاوضات السلام، إلى أن تمت استعادة كل شبر في أرض سيناء.

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