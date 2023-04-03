الإثنين 03 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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تحقيقات ومتابعات

مواعيد امتحانات الترم الثاني 2023 بالمدارس والجامعات

الجامعات
الجامعات

حددت الخارطة الزمنية للعام الجاري مواعيد امتحانات الترم الثاني 2023 للمدارس والجامعات ، وترددت بعض الشائعات على مواقع التواصل الاجتماعي بتغيير وزارة التربية والتعليم مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الثاني للمرة الثانية لتكون في أبريل الجاري، وهو ما نفته الوزارة في بيان لها ، وتعرض الدستور في التقرير التالي مواعيد امتحانات الترم الثاني 2023 . 

مواعيد امتحانات الترم الثاني 2023  بالمدارس

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن امتحانات الترم الثاني للعام الدراسي الجاري  2022/2023 لكافة صفوف النقل والشهادة الإعدادية، ستعقد في موعدها المحدد وفقاً للكتاب الدوري الصادر عن الوزارة، دون أن يطرأ عليها أي تعديلات.

وتبدأ امتحانات الفصل الدراسي الثاني  يوم 6 مايو 2023، ليكون يوم الخميس 4 مايو 2023 هو آخر أيام الدراسة في الترم الثاني لجميع صفوف النقل والشهادة الإعدادية، وهو الترم الذي بدأ رسميا يوم السبت 11 فبراير الماضي لتكون مدة الدراسة ثلاث شهور يتخللها الإجازات والأعياد الرسمية.

جدول امتحانات شهر أبريل 2023 لصفوف النقل

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موعد امتحانات الدبلومات الفنية والثانوية العامة 2023

وتبدأ امتحانات الدبلومات الفنية يوم السبت 27 مايو 2023 ، وامتحانات الثانوية العامة وفق الجدول الذي اعتمده رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، يوم الإثنين 12 يونيو 2023 وتستمر حتى يوم السبت الموافق 15 يوليو2023.

وتكون امتحانات الثانوية العامة بنظام الأوبن بوك، وتتم الامتحانات في لجان داخل المدارس ولا يجوز للطاب اصطحاب أي وسيلة إلكترونية سواء التابلت أو جهاز المحمول.

وتبدأ  أجازة نهاية العام الداسي الجاري  2022 و2023 يوم 28 من شهر يونيه المقبل بعد انتهاء جميع المراحل التعليم امتحانات آخر العام. 

مواعيد امتحانات الترم الثاني 2023 للجامعات 

حدد المجلس الأعلى للجامعات موعد امتحانات الترم الثاني 2023 في يونيو المقبل وفقا للجدول الذي ستعلنه الكليات والمعاهد، حيث سينتهي الترم الثاني 2023 يوم الخميس 1 يونيو 2023.

وتعقد جامعة الأزهر امتحانات الفصل الدراسى الثانى 2023 بدءًا من السبت 3 يونيو 2023 وحتى الخميس 29 يونيو 2023 بكليات جامعة الأزهر المختلفة بالقاهرة والأقاليم . 

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