الأحد 02 أبريل 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

جدول امتحانات شهر أبريل 2023 لصفوف النقل

امتحانات
امتحانات

جدول امتحانات شهر أبريل 2023 لصفوف النقل من الصف الرابع الابتدائي حتى الصف الثاني الثانوي، ارتفعت محركات البحث على جوجل، بهذه الكلمات البحثية، من الطلبة والطالبات وأولياء الأمور والمعلمين.

وانطلقت اليوم، اختبارات شهر أبريل، لطلاب صفوف النقل، عن منهج شهر مارس، فى عدد كبير من المحافظات، للطلاب من صفوف النقل من الصف الرابع الابتدائي حتى الصف الثاني الثانوي.

جدول امتحانات شهر ابريل 2023 لصفوف النقل

وأعلنت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، جدول امتحان الشهر للصفين الرابع والخامس الابتدائي، وجاء كالتالي :

الأحد الموافق  2/4 يؤدوا الطلاب الاختبار فى مواد اللغة عربية وتربية دينية

الاثنين  الموافق  3/4 يؤدوا الطلاب الاختبار فى مواد رياضيات و lct 

الثلاثاء الموافق  4/4 يؤدوا الطلاب الاختبار فى مواد علوم ومهارات 

الأربعاء الموافق  5/4 يؤدوا الطلاب الاختبار فى مواد دراسات ولغة انجليزية

الحكومة تنفى تقديم امتحانات الفصل الدراسى الثانى لصفوف النقل والإعدادية

أكدت وزارة التربية والتعليم، أن الامتحان الشهري لصفوف النقل، سيتم عقده في جزء من حصة المادة وعلى مستوى المدرسة على أن تكون اختبارات قصيرة تحقق الهدف التربوي منها، على أن تشمل اسئلة الاختبارات، المقررات الدراسية التى تم دراستها للطالب خلال شهر مارس وبداية شهر أبريل، مشدده على ضرورة استبعاد الأجزاء المخصصة للإطلاع والتعلم الذاتي من أسئلة امتحانات شهر مارس 2023.

ورقة أسئلة امتحانات شهر أبريل 2023

أوضحت الوزارة، أنه يجب أن تشمل ورقة أسئلة الامتحانات الشهرية لشهر أبريل 2023، بمادة العلوم، لطلاب الصف الرابع الابتدائي، على 5 أسئلة اختيار من متعدد بـ 15 درجة، وورقة امتحان الصف الخامس الابتدائي على 5 أسئلة يحتوي كل سؤال منهم على 3 درجات، وورقة امتحان الصف السادس الابتدائي تحتوي على 4 أسئلة اختيار من متعدد وسؤال واحد مقالي، ولكل سؤال درجتين.

وبالنسبة لورقة أسئلة امتحانات شهر ابريل 2023، لطلاب الصف الأول الإعدادي، فأشارت الوزارة إلى أن تحتوي الورقة الامتحانية على 4 أسئلة اختيار من متعدد وسؤال واحد مقالي، مخصص لكل جزئية درجتان، وبالنسبة للصف الثاني الإعدادي، فتحتوي الورقة الامتحانية على 4 أسئلة اختيار من متعدد وسؤال مقالى بواقع 10 درجات.

اما بالنسبة لامتحانات شهر مارس 2023 لطلاب الصف الأول الثانوي العام في مواد الكيمياء والأحياء والفيزياء 3 أسئلة اختيار من متعدد، وسؤال مقالى فى كل مادة من الثلاث مواد بواقع 10 درجات لكل مادة، والصف الثاني الثانوي 3 أسئلة اختيار من متعدد فى كل مادة، وسؤال مقالي واحد ومخصص لكل جزئية 3 درجات، بإجمالي 15 درجة.

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