الإثنين 03 أبريل 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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مصر

وزير الإسكان يوجه بسرعة الانتهاء من المرحلة الثانية من سكن موظفى العاصمة الإدارية الجديدة

وزير الإسكان
وزير الإسكان

وجه وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الدكتور عاصم الجزار، بسرعة الانتهاء من وحدات المرحلة الثانية من سكن موظفي العاصمة الإدارية الجديدة، الجاري تنفيذها بمدينة بدر.

وأكد الوزير- بحسب بيان، اليوم الإثنين- أنه سيبدأ قريبًا تسليم المرحلة الأولى لمستحقيها من الموظفين المنتقلين للعمل بالعاصمة الإدارية الجديدة، ومن ثم يجب تكثيف العمل لسرعة الانتهاء من المرحلة الثانية، لتسليمها لمستحقيها.

وقام رئيس جهاز تنمية مدينة بدر، المهندس عمار مندور، يرافقه مسئولو الجهاز، بتفقد مشروع عمارات سكن موظفي العاصمة الإدارية الجديدة "المرحلة الثانية" لعدد 196 عمارة تضم 4 آلاف و704 وحدات سكنية، كما تفقد أعمال المرافق والطرق وتنسيق الموقع وأعمال الكهرباء بالمشروع، وذلك تنفيذًا لتوجيهات وزير الإسكان بسرعة الانتهاء من المشروع، والمتابعة الدقيقة لمعدلات التنفيذ بالمشروعات الجارية من مواقع العمل.

ووجه المهندس عمار مندور، بزيادة أعداد العمالة بالمشروع ودفع الأعمال الجارية، مشددًا على الشركات المنفذة بسرعة الانتهاء من أعمال (الإسكان- المرافق- الطرق- تنسيق الموقع)، وخروج المشروع بجودة عالية، والالتزام بمعدل الأداء خلال الفترة المقبلة، والخطة الزمنية لاستلام المشروع.

وفي السياق ذاته، أوضح نائب رئيس جهاز مدينة بدر للتنفيذ والكهرباء، المهندس عبدالناصر يوسف، أن متوسط نسبة التنفيذ للعمارات بلغ 87% من المشروع، كما تخطى متوسط تنفيذ أعمال الكهرباء نسبة 40%، وتم توريد الكابلات بالمشروع.

بدوره، قال نائب رئيس جهاز مدينة بدر للمرافق، المهندس سيد سلامة، إن شركة المقاولون العرب تقوم بتنفيذ أعمال المرافق (مياه وصرف وري وطرق "فرمة")، كما بلغ متوسط نسبة التنفيذ 80%.

من جهته، أوضح نائب رئيس الجهاز للطرق وتنسيق الموقع والزراعة، المهندس عادل فضل، أن شركة المقاولون العرب تقوم بتنفيذ أعمال الطرق (أساس- أسفلت)، حيث يزيد متوسط نسبة تنفيذ الطرق بالمشروع على 25%.

الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية أعمال المرافق الدكتور عاصم الجزار العاصمة الإدارية الجديدة المهندس عمار مندور المرافق والمجتمعات العمرانية جهاز تنمية مدينة بدر

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