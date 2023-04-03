اليوم.. أزمات الانترنت والتليفونات الأرضي بالدقهلية والفيوم بـ «النواب»

تعقد لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد بدوي، اليوم الاثنين، لنظر 7 طلبات إحاطة مقدمة من النواب بشأن خدمات الانترنت والتليفونات الأرضي بمحافظتي الدقهلية والفيوم.

حيث تنظر اللجنة الطلب المقدم من استكمال مناقشة موضوعات طلبات الإحاطة المقدم من النائب يوسف احمد علي الصاوي، بشأن ضعف الإنترنت في قرى مركز أبشواي التابع إلى محافظة الفيوم، و6 طلبات الإحاطة المقدم من النائب أسامة عبد العاطي بشأن عدم توصيل خدمة التليفونات والانترنت لقرى الوحدة المحلية لقري أبو قراميط مركز السنبلاوين بمحافظة الدقهلية، والنقص الكبير في خدمة التليفونات والانترنت في معظم قرى مركزي السنبلاوين وتمي الأمديد بمحافظة الدقهلية.

كما تناقش اللجنة خلال الاجتماع النقص الكبير في خدمة التليفونات والانترنت بقرى الوحدة المحلية بقرية ظفر والسعودية الإصلاح، وكذا النقص الكبير في خدمة التليفونات والانترنت بقرى الوحدة المحلية بالبيضاء، وخدمة التليفونات والانترنت بقرية الوحدة المحلية بالربع بمركز تمي الأمديد بمحافظة الدقهلية، وأخيرا النقص الشديد في خطوط التليفونات بقرى الوحدة المحلية بقرية مدينة صدقا وهي (صدقا والخمسة وكفر سنجاب والشرفا والمعلوه) مركز تمي الأمديد بمحافظة الدقهلية.

ويستأنف مجلس النواب، جلساته العامة اليوم الاثنين، وذلك لمناقشة مشروع قانون المقدم من الحكومة في شأن تقرير نظام التوقيت الصيفي.

ويهدف مشروع القانون إلى عودة العمل بنظام التوقيت الصيفي من خلال تقديم الساعة بمقدار ستين دقيقة اعتبارًا من الجمعة الأخيرة من شهر أبريل وحتى الخميس الأخير من شهر أكتوبر، وذلك بهدف ترشيد الطاقة والاقتصاد في تشغيلها في ضوء ما يشهده العالم من ظروف ومتغيرات اقتصادية.

وكان قد وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة أمس الأحد، في المجموع على على تقرير اللجنة المشتركة من «السياحة والطيران المدني» ومكاتب لجان الخطة والموازنة والتعليم والبحث العلمي والإدارة المحلية والشئون الدستورية والتشريعية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتنظيم الهيئة العامة للأرصاد الجوية.