إصابة 5 أشخاص فى انقلاب سيارة بطريق الداخلة

أصيب 5 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ربع نقل مزدوجة الكابينة بطريق الداخلة /غرب الموهوب وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإسعاف لمكان الحادث ونقل المصابين لمستشفي الداخلة العام لتلقي العلاج.

تلقي اللواء محمد أبو الليل مساعد وزير الداخليه لأمن الوادي الجديد، بلاغ من شرطة النجدة يفيد انقلاب سيارة نقل بطريق الداخلة / غرب الموهوب وإصابة 5 أشخاص وتم الدفع بسيارات الإسعاف لمكان الحادث نقل المصابين إلى مستشفى الداخلة العام لتلقي العلاج.

أسفر الحادث عن إصابة كلا من: سعداوي عبد الحسيب محمد، ٤١ عامًا، محمد علي بخيت ٥٠ عامًا، رقية عمرو حسن ٤ أعوام، حسن مندريس جلاب ٥٨ عامًا، رجاء علي متولي ٥٠ عامًا.

تم تحرير محضر بالواقعة وإبلاغ النيابة العامة لمباشرة التحقيقات ومعرفة أسباب الحادث