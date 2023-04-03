مسلسلات الـ15 حلقة.. مواعيد مسلسلات النصف الثانى من رمضان

خلال الأعوام الماضية، ظهرت دراما الـ15 حلقة في المسلسلات الرمضانية، واستطاعت أن تحجز لها جمهور، خاصة وأن تسلسل الأحداث يكون سريعًا عما اعتاده المشاهد والذي يتمثل في ثلاثين حلقة، وفي رمضان 2023 هناك عدد من المسلسلات ستعرض في نصف رمضان أي بعد يومين، وترصد «الدستور» تلك المسلسلات.

مسلسل تحت الوصاية

دخلت الفنانة منى زكي السباق الرمضاني بمسلسل "تحت الوصاية"، حيث سيعرض على مدار 15 حلقة، تجسد منى زكي في العمل، شخصية سيدة اضطرت إلى العيش مثلها مثل الرجل والكفاح لتربية أبنائها.

يعرض مسلسل "تحت الوصاية" على شاشة على dmc في تمام الساعة 7:45 مساء، والإعادة الساعة 12:45 صباحًا، و2:15 مساء، على أن يكون ذلك بدءًا من 16 رمضان.

مسلسل جت سليمة

دخلت الفنانة دنيا سمير غانم السباق الرمضاني بمسلسل "جت سليمة"، والذي يمثل عودة بعد غياب 3 سنوات، حيث كانت اَخر أعمالها "بدل الحدوتة 3" الذي تم عرضه في رمضان 2019.

يعرض مسلسل "جت سليمة" في تمام الساعة 8:45 مساء على قناة cbc، والإعادة في تمام 2:45 صباحا و2:45 ظهرًا، كما يعرض أيضًا بقناة cbc دراما.

مسلسل جت سليمة من تأليف كريم يوسف وسامح جمال، وإخراج إسلام خيري، ومن إنتاج أحمد السبكي، ويشاركها البطولة محمد سلام، سامي مغاوري، شيرين، محمد ثروت.

مسلسل كشف مستعجل

ينافس الفنان مصطفى خاطر، ومحمد عبد الرحمن، في موسم رمضان 2023، بمسلسل "كشف مستعجل"، والذي انطلق عرض أولى حلقاته على منصة واتش ات أولى أيام رمضان، لكن سوف يعرض في النصف الثاني من رمضان على قناة dmc، في تمام الساعة 11:30 مساءا والإعادة 8:30 صباحًا.

مسلسل كشف مستعجل بطولة، ‏مصطفى ‏خاطر، ومحمد ‏عبدالرحمن، هنادي مهنى، وإلهام وجدي،‏وتأليف إيهاب بليبل، ‏وإخراج شادي الرملي.