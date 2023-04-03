سيد سمير: زيارة السيسى للقوات المسلحة فى سيناء رسالة بأن الاستقرار يعم مصر

أكد النائب سيد سمير، عضو مجلس النواب، أهمية زيارة الرئيس السيسي لسيناء، ولقائه أبطال القوات المسلحة، والمقاتلين في الثكنات والمعسكرات، قائلا إنها زيارة في غاية الأهمية للقوات المسلحة المصرية، وأبطالها في ذكرى نصر العاشر من رمضان، ورسالة مهمة للخارج وللجميع أن الاستقرار يعم مصر.

ونوه سمير، في تصريح صحفي له اليوم، بأن زيارة الرئيس السيسي لسيناء ولقائه رجال وأبطال القوات المسلحة المصرية، أكدت أن القيادة السياسية نجحت فى وضع سيناء على خارطة التنمية، وأرست دعائم الأمن والاستقرار بعد معركة طويلة لدحر الإرهاب وسحق البؤر الإرهابية في سيناء وتطهيرها واعادتها لمصر والمصريين.

وتابع عضو مجلس النواب، أن زيارة الرئيس السيسي لسيناء أعطت كذلك، دفعة كبيرة لأبطال القوات المسلحة لمواصلة الجهد والقضاء على الإرهاب وتطهير سيناء بشكل كامل، والوقوف على نتائج حريهم الطويلة أمام الظلاميين والارهابيين.

وأردف النائب أن توقيت الزيارة هام للغاية، لأنها تتزامن مع احتفالات مصر بنصر العاشر من رمضان عام 1973، وهو النصر المجيد، الذي استعاد سيناء وأزاح الاحتلال عنها.

واختتم النائب سيد سمير، بتوجيه الشكر والتقدير للرئيس السيسي على ما يقوم به من مجهودات لحفظ الأمن والاستقرار، وأخذ على عاتقه الحرب الضروس للقضاء على الإرهاب وتوجيه كل الإمكانيات للانتهاء منها.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد تفقد الارتكازات الأمنية بشرق القناة حيث التقى عددا من مقاتلي وقيادة قوات شرق القناة لمكافحة الإرهاب ومقاتلي الجيشين الثاني والثالث الميدانيين، أمس الاول.

والتقى الرئيس مشايخ قبائل سيناء بمناسبة الاحتفال بذكرى انتصار العاشر من رمضان: "كان مهم إني أجيلكم وأسلم عليكم وأوصل لكم تحية المصريين، مؤكدا أنه سيكون هناك حفلا ضخما بمناسبة عيد تحرير سيناء والانتصار على الإرهاب في العمليات العسكرية.