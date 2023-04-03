الإثنين 03 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

رافعا لافتة «كامل العدد».. الجمهور يستقبل الحلو بعاصفة من التصفيق (صور)

محمد الحلو
محمد الحلو

أعادت دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر، إحياء جزء من التراث المعبر عن الهوية الوطنية ونجحت فى تنشيط الذاكرة الفنية لجمهورها الذى استمتع بامسية رمضانية مميزة .

وعلى المسرح الكبير، الذى علق لافتة «كامل العدد» دوت عاصفة من التصفيق للفنان الكبير محمد الحلو حيث تغنى بعدد من أعماله الشهيرة وتمثلت فى تترات أعمال درامية رسخت فى وجدان الشعب المصرى والعربى كان منها الوسية، ليالي الحلمية، زيزينيا، وصاحبه خلالها فرقة عبد الحليم نويرة للموسيقى العربية بقيادة المايسترو أحمد عامر وتميزت بالاتقان والحرفية الشديدة فى اداء الاعمال .

كما تالقت المطربة ريهام عبد الحكيم بنخبة من اعمالها التى قدمتها كتترات درامية رمضانية شهيرة كان منها  فريسكا، جاي على بالي راجعين يا هوى وخاتم سليمان.

وأدى نجوم الفرقة أميرة أحمد، مصطفى النجدي، عمرو صفاء، سمية وجدي، مؤمن خليل، محمد حسن، أحمد عفت ،وليد حيدر تترات اعمال درامية اخرى كان منها محمد رسول الله، ألف ليلة وليلة، أبو العلا البشري ، أرابيسك ، العار ، أهل كايرو ، إمام الدعاة ولن أعيش في جلباب أبي ، مين ميحبش فاطمة وغيرها . 

جولة لايامنا الحلوة فى أعمال التسعينيات على المكشوف
وبالتزامن على المسرح المكشوف ووسط حشد جماهيرى قامت فرقة أيامنا الحلوة بقيادة المايسترو محمد عثمان بجولة فى مؤلفات حقبة التسعينيات وزمن الفن الجميل الى جانب مختارات من الغنائيات الشهيرة والاعمال ذات الايقاعات السريعة التى تفاعل معها الحضور كان منها يا واوبور الساعة 12 ، من حبي فيك يا جاري ، وحياتك يا حبيبي ، يانا يانا ، قال جاني بعد يومين ، تتر مسلسل هو وهي ، انا وانت وبابا في المشمش ، المليونيرات ، يونس وغيرها .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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