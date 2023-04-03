مصر والسعودية.. شراكة تجارية ممتدة (إنفوجراف)

أجرى الرئيس عبدالفتاح السيسي، زيارة، مساء اليوم الأحد، إلى جدة، في إطار العلاقات الأخوية التي تجمع قادة البلدين، لاسيما مع الملك سلمان بن العزيز خادم الحرمين الشريفين، والأمير محمد بن سلمان ولي العهد.

وترتكز العلاقات المصرية السعودية على الإخوة والدعم وتحقيق المصالح المشتركة بما يفيد شعبي البلدين، بالإضافة إلى العمل على تعزيز التعاون والشراكة في شتى المجالات.

وشهد عام 2022 ارتفاعًا في معدل الحركة التجارية بين مصر والسعودية، نستعرضها في الإنفوجراف التالي.