إصابة 3 أشخاص بكسور وجروح وكدمات متفرقة فى حادث مرورى بالبحيرة

أصيب 3 أشخاص بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة من الجسم جراء وقوع حادث تصادم بين ميكروباص وموتوسيكل على طريق مصر إسكندرية الزراعي بنطاق مركز دمنهور بمحافظة البحيرة، ونقل المصابون إلى مستشفى دمنهور التعليمي لعمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيق في الحادث.

إخطار بوقوع حادث تصادم

وورد إخطارا إلى اللواء أحمد خلف مدير أمن البحيرة من مأمور مركز شرطة دمنهور يفيد وقوع حادث تصادم بين سيارة ميكروباص ودراجة نارية بالطريق الزراعي بنطاق دائرة شرطة المركز، ونقل المصابون إلى المستشفى لتلقي العلاج وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيق في الحادث.

أسماء مصابي الحادث

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث تبين إصابة كل من علي عبد المنعم شحاتة، 52 سنة، مقيم دمنهور، عبد المنعم احمد الدسوقي، 57 سنة، مقيم الحجناية، محمد حمودة شعبان، 26 سنة، مقيم حوش عيسى، جميعهم مصابون بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة من الجسم.

ونقل المصابون إلى مستشفى دمنهور التعليمي لعمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق في الحادث.