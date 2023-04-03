أبو هميلة: زيارة الرئيس السيسى لسيناء رسالة للعالم بأنها آمنة

قال اللواء محمد صلاح أبو هميلة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بمجلس النواب، الأمين العام للحزب، إن زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي لسيناء ولقاءه بجنود وأبطال القوات المسلحة من مقاتلي قيادة قوات شرق القناة لمكافحة الإرهاب ومقاتلي الجيشين الثاني والثالث الميدانيين، في يوم نصر العاشر من رمضان والذي يمثل عيدا للشعب المصري، إضافة إلى تطهير سيناء من الإرهاب فهو يحمل رسالة للعالم كله بأن سيناء أمنة خالية من الإرهاب.

وأوضح أبو هميلة، في بيان له اليوم، أن انتصار القوات المسلحة على الإرهاب وتطهير سيناء من الخوارج، يمثل العبور الثاني لسيناء بعد نصر العاشر من رمضان، مشيدا بكلمة الرئيس السيسي وثنائه عن شيوخ القبائل وأبناء سيناء والذين شاركوا مع القوات المسلحة في تطهير سيناء من الإرهاب، موضحا أن القوات المسلحة والشرطة قدموا تضحيات كبيرة لتطهير سيناء من قوى الشر.

وأكد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بمجلس النواب، الأمين العام للحزب، أن سيناء الأن بفضل الجيش المصري والقيادة السياسية في مرحلة التنمية والازدهار وستضيف للاقتصاد المصري والدخل القومي خلال السنوات القادمة، وذلك في ظل بناء الجمهورية الجديدة، موضحا أن تواجد الرئيس وسط أبنائه من مقاتلي القوات المسلحة يمنحهم الفخر والعزة بتواجد رئيسهم بينهم ويمنحهم القوة لمواصلة الجهد والقضاء على الإرهاب وحماية سيناء من كل عدو.

وأشار أبو هميلة، إلى أن الدولة وضعت سيناء على خريطة التنمية بعد تحقيق الأمن و الاستقرار بها، موضحا أن القيادة السياسية حريصة على جذب الاستثمارات لسيناء لتنميتها وتوفير فرص عمل لأبنائها و تعميرها، لأنها الأرض الطاهرة المباركة المقدسة التي تجلى عليها المولى عز و جل، كما أنها أرض البطولات والتضحيات التي امتزج رمالها بدماء الشهداء الأبرار .