علاقة مشروعة الحلقة 11.. أحمد يغلق الهاتف في وجه والده ياسر جلال ويرفض وجوده

مسلسل علاقة مشروعة

شهدت أحداث مسلسل علاقة مشروعة الحلقة 11، العديد من الأحداث الساخنة، فبعد أن اكتشف أحمد نجل عمرو (ياسر جلال) علاقته ببثينة (مي عمر) قرر أن يفر هاربا من المنزل في حالة انهيار تامة، وهو الأمر الذي أثار قلق الجميع عليه واستمرارهم في البحث عليه، إلى أن قام بالاتصال بوالدته عاليا (داليا مصطفي) ليطمئنها عليه وأنه بخير، وفي الوقت التي طلبت منه أن يتحدق لوالده عمرو (ياسر جلال) أغلق الهاتف في وجه ورفض الحديث معه.

أحداث مسلسل علاقة مشروعة الحلقة 11

ورفض أحمد ابن عمرو (ياسر جلال) أن يبوح لأي شخص بما شاهده وما اكتشفه من علاقة والده ببثينه، حتى أن صديقته روبي حاولت مرارا وتكرارا الحديث معه ومعرفة سبب انصرافه من حفل عيد ميلاده ودخوله في حالة انهيار وصدمة إلا أنه التزم الصمت ورفض الحدث في الموضوع تماما وفكر فقط في ان يطمئن والدته عليه دون ذلك.

وعندما طلبت منه عاليا (داليا مصطفي) أن يتواجد في المستشفى معاها ومع والده عمرو (ياسر جلال) أثناء إجراء والدتها (ميمي جمال) العملية الخاصة بها، رفض أن يكون موجود وطلب منها أن يحضر هو فقط أو يحضر والده عمرو ولكن لا يحضران الاثنان سويا داخل المستشفى.

قصة مسلسل علاقة مشروعة

يذكر أن أحداث وقصة مسلسل علاقة مشروعة، للفنان ياسر جلال، تدور في إطار رومانسي وتشويقي، حول العلاقات الأسرية والاجتماعية التي تجمع الفنان ياسر جلال ومي عمر وداليا مصطفى، في إطار من التشويق، إذ يتزوج من الأولى سرًا دون معرفة زوجته، التي هي طليقة شقيق زوجته الأولى، ويحاول بشتى الطرق عدم إظهار الحقيقة لها.

موعد عرض مسلسل علاقة مشروعة

ويعرض مسلسل علاقة مشروعة على عدد من القنوات الفضائية، فالعرض الأول على قناة “دي إم سي” دراما في تمام الساعة الثامنة مساء، ويعرض على قناة الحياة الفضائية في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء، وعلى قناة “دي إم سي” في تمام الساعة الحادية عشر والنصف مساء.