مسلسل علاقة مشروعة الحلقة 10.. شريف وبثينة يتبادلان التهديدات

قررت بثينة (مي عمر) زيارة شقيقها شريف في الحلقة العاشرة من مسلسل علاقة مشروعة للفنان ياسر جلال والفنانة مي عمر والفنانة داليا مصطفى والفنان مراد مكرم، وذلك بعد أن أخبرها عمرو (ياسر جلال) بأن قام بزيارته في الشركة وطلب منه وظيفة.

وخلال احداث مسلسل علاقة مشروعة الحلقة 10 ، تبادل كل من الطرفين التهديدات لبعضهما، وأكد شريف شقيق بثينه أنه من السهل أن يفضح أمرها الذي كان سبب في إتمام زيجتها من أمجد ووصلها لذلك المستوى الاجتماعي وهو الأمر الذي لازال غير معروف لمتابعي المسلسل.

مسلسل علاقة مشروعة الحلقة 10

بدأ مسلسل علاقة مشروعة الحلقة 10 بالعديد من الأحداث المتلاحقة والسريعة والتي زادت من تشويق وإثارة الجمهور لمتابعة ما تبقى من حلقات المسلسل، والتي قد بدأت منذ قليل على قناة الحياة الفضائية في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء.

وشهدت الحلقة العاشرة من مسلسل علاقة مشروعة العديد من الأحداث المثيرة وتطور العلاقة بين عمرو وبثينه (ياسر جلال ومي عمر) بالإضافة إلى تطور الحالة الصحية لوالدة عاليا (ميمي جمال) وانسياق أبناء ياسر جلال وراء أصدقاء السوء وأحلامهم الخداعة.

الحلقة 9 من مسلسل علاقة مشروعة

شهدت الحلقة التاسعة من مسلسل علاقة مشروعة العديد من الأحداث التشويقية، والتي من ضمنها تدهور حال أبناء عمرو وعاليا (ياسر جلا ل وداليا مصطفي) حيث لازال أحمد بن ياسر جلال على علاقة بإحدى الفتيات والتي تدفعه لأمور غير منضبطة، والتي بدأت بخروجهم سويًا في إحدى الملاهي الليلة مع أصدقائها وتناول الخمور وقتها ليصل لمرحلة سكر شديدة، وبعدها في إحدى الجلسات الأخرى دفعته لشرب مخدرات مع أصدقائها.

كما انساقت فريدة ابنة ياسر جلال وراء أحلامها الخداعة في مسابقة ملكة الجمال والتي بدأتها بالذهاب لإجراء مقابلة مع أحد الأشخاص المسئولين عن المسابقة على الرغم من رفض والدتها من تلك الخطوة، ولكن الخادمة ساعدتها في الخروج والدخول للمنزل دون علم والدتها، وخلال إجراء إحدى الزيارات لمكتب المسؤول عن مسابقة ملكة الجمال وبحجة إجراء عمل جلسات تصوير طلب منها ارتداء أكثر من فستان وبالفعل نفذت ما طلب ولكن تبين أنه يقوم بتصويرها في غرفة تغيير الملابس بالتعاون مع عدد من شركائه في المكتب الخاص به.

مسلسل علاقة مشروعة

المسلسل من بطولة ياسر جلال، مي عمر، داليا مصطفى، مراد مكرم، بسنت شوقي، ميمي جمال، وردشان مجدي، جودي مسعود، محمود فارس، نهال نور، كريم محجوب، عفاف مصطفى، خلود سرحان، من تأليف سماح الحريري وإخراج خالد مرعي وإنتاج مشترك بين شركتى ويعرض في الماراثون الرمضاني 2023. "Forever Drama - مها سليم" و"media Hub – سعدي جوهر".