السبت 01 أبريل 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

مسلسل علاقة مشروعة الحلقة 10 .. ابن ياسر جلال يكتشف علاقة والده بـ«بثينة»

مسلسل علاقة مشروعة
مسلسل علاقة مشروعة

انتهى منذُ قليل، مسلسل علاقة مشروعة الحلقة 10 بطولة النجم ياسر جلال، والنجمات مي عمر وداليا مصطفى، وعدد آخر من النجوم، والتي تُذاع عبر قنوات DMC وDMC دراما والحياة، بمفاجأة صادمة وكارثية لـ ياسر جلال «عمرو».

 

احداث مسلسل علاقة مشروعة الحلقة 10

ورصدت أحداث مسلسل علاقة مشروعة الحلقة 10، اكتشاف «أحمد» نجل ياسر جلال (عمرو) علاقة والدة بـ«بثينة» مي عمر، وذلك بعدما رآهما في وضع فاضح، ويبدوا أنَّها ستتسع من عقدة السر الذي يُخفيه «عمرو» و«بثينة».

وشهد مسلسل علاقة مشروعة الحلقة 10 ، محاولة عمرو وزوجته عاليا (داليا مصطفى)، الصلح بين «أمجد» مراد مكرم، و«بثينة» مي عمر، لكن بثينة ترفض الرجوع بعدما أخبرتهم أنَّ أمجد يخونها مع صديقتها المقربة «دينا» بسنت شوقي، وفق الخطة التي أعدتها هي وصديقتها.

وأثناء محاولتهم للصلح بينهما ضمن مسلسل علاقة مشروعة الحلقة 10، تركتهم «بثينة» وذهبت للداخل، وهو نفس الشيء الذي فعله «عمرو»، وبينما دخل ياسر جلال إلى مكتبه، لاحقته مي عمر وأخبرته أنَّها خطتها هي وصديقتها «دينا» للخلاص من «أمجد»، لتتصاعد الأحداث وتحتضن «بثينة» «عمرو»، ويراهم «أحمد» ابن ياسر جلال بعدما جاء ليخبر والده بشيء، وتفاجئ بوالده وبثينة وهما يحتضنان بعضهما، لتنتهي الحلقة في إطار تشويقي لما ستكشفه الحلقة القادمة 

«علاقة مشروعة» الحلقة 10.. عاليا تفكر في إتمام صلح أمجد وبثينة في عيد ميلاده ابنها

مسلسل علاقة مشروعة الحلقة 10| «بثينة» و«أمجد» في عيد ميلاد ابن ياسر جلال

مسلسل علاقة مشروعة

مسلسل علاقة مشروعة هو بطولة الفنان ياسر جلال، وكلاً من: مي عمر وداليا مصطفى ومراد مكرم وبسنت شوقي وعفاف مصطفى وياسمين رحمي وردشان مجدي، والعمل من تأليف سماح الحريري وإخراج خالد مرعي، وإنتاج مشترك بين شركتَي Forever Drama- مها سليم، وmedia Hub- سعدي جوهر.

ويعرض مسلسل علاقة مشروعة الحلقة العاشرة على قناة DMC دراما في الثامنة مساء، ثم على قناة الحياة الساعة 9 ونصف مساء، بينما على قناة DMC، الساعة 11 ونصف مساءً.

وتدور أحداث مسلسل علاقة مشروعة حول العلاقات الأسرية والاجتماعية والرومانسية، إذ تجمع علاقة عاطفية الفنان ياسر جلال مع الفنانة مي عمر، التي يتزوجها سرا في المسلسل، ويحاول إخفاء تلك الأخبار عن زوجته الأولى وأم أولاده، التي كانت متزوجة من شقيق زوجته ويحاول مساعدته في عودتها وردها إلى عصمته.

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