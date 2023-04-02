أحداث مسلسل علاقة مشروعة الحلقة 11.. مي عمر تفقد «الجنين»

انتهت أحداث مسلسل علاقة مشروعة الحلقة 11 بطولة النجوم ياسر جلال ومراد مكرم ومي عمر وداليا مصطفى، وعدد آخر من الفنانين، على خبر صادم لـ«بثينة» من الطبيب المعالج لحالتها.

أحداث مسلسل علاقة مشروعة الحلقة 11

وشهد مسلسل علاقة مشروعة الحلقة 11، أحداثًا مُثيرة، حيثُ حضر الألم لمي عمر (بثينة) بشكل مفاجئ، أثناء صعودها سُلم منزلها، وتعرضت للسقوط على الأرض، وقامت بالاتصال على صديقتها «دينا» بسنت شوقي، وطلبت منها الحضور إليها سريعًا وأخذها إلى المستشفى.

وفور وصول «بثينة» إلى المستشفى ضمن أحداث مسلسل علاقة مشروعة الحلقة 11، أجرى الطبيب المعالج لها، عددًا من الفحوصات الطبية، والذي فاجأها بأنَّها قد فقدت «الجنين»، لتصطدم مي عمر بالخبر، وتنتهي الحلقة في إطار تشويقي لما ستكشفه الحلقة القادمة.

وبدأت الحلقة 11 من المسلسل باكتشاف ابن ياسر جلال (عمر) علاقة والده بـ «بثينة» مي عمر، حيثُ رآها وهي تحتضن والده في مكتبه، وقد بدأ على وجهه الذهول مما رأى، ويذهب إلى غرفته وهو يبكي بحُرقة على صدمته في أبيه، ثم ترك حفلة عيد ميلاده وأخذ حبيبته وترك البيت.

أبطال مسلسل علاقة مشروعة

مسلسل علاقة مشروعة هو بطولة الفنان ياسر جلال، وكلاً من: مي عمر وداليا مصطفى ومراد مكرم وبسنت شوقي وعفاف مصطفى وياسمين رحمي وردشان مجدي، والعمل من تأليف سماح الحريري وإخراج خالد مرعي، وإنتاج مشترك بين شركتَي Forever Drama- مها سليم، وmedia Hub- سعدي جوهر.

قصة مسلسل علاقة مشروعة

وتدور قصة مسلسل «علاقة مشروعة» في إطار تشويقي حول عدد من القضايا الاجتماعية، منها: العنف الزوجي، وفكرة الزواج الثاني، من خلال قصة عمرو الذي يقوم بدوره النجم ياسر جلال وهو رجل متزوج من عاليا «داليا مصطفى»، ويدخل في علاقة مع بثينة «مي عمر» زوجة صديقه أمجد «مراد مكرم».

مواعيد عرض مسلسل علاقة مشروعة الحلقة 11

ومن المقرر أن تُعرض الحلقة 11 من مسلسل علاقة مشروعة على قناة الحياة الساعة 9 ونصف مساء، وعلى قناة DMC، الساعة 11 ونصف مساءً