الإثنين 03 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

"علاقة مشروعة" الحلقة 11.. دينا تدعو أمجد على العشاء بمنزلها

علاقة مشروعة
علاقة مشروعة

تواصل دينا (بسنت شوقي) تنفيذ خطتها المتفق عليها مع بثينة (مي عمر) ضد (أمجد)، ضمن أحداث الحلقة 11 من مسلسل علاقة مشروعة للفنان ياسر جلال والفنانة مي عمر والفنانة داليا مصطفى والفنان مراد مكرم، حيث قامت بدعوة أمجد على العشاء داخل منزلها، بعد أن ادعت نشوب خلاف بينها وبين صديقتها بثينة، والتي اكتشفت علاقتها بأمجد طليقها.

الحلقة 11 من مسلسل علاقة مشروعة

واستكملت دينا خطتها ضد أمجد من خلال حديثها المعسول معه باستمرار والهجوم على بثينة التي لازالت لا تشعر بقيمته، وهو الأمر الذي نتج عنه نجاح مخطط دينا وبثينة ضد أمجد وانقلاب بثينة عليه بسبب خيانته مع صديقتها المقربة.

وعلى جانب أخر قررت بثينة أن تعترف لعمرو بحقيقة خطتها مع دينا ضد أمجد، وأقرت أنها قامت بالاتفاق مع دينا لكي توقع أمجد في حبها وان تتحول بثينة ضحية لأمجد الذي يقوم بخيانتها وفي نفس الوقت يحاول أن يصالحها.

يذكر أن أحداث وقصة مسلسل علاقة مشروعة، للفنان ياسر جلال، تدور في إطار رومانسي وتشويقي، حول العلاقات الأسرية والاجتماعية التي تجمع الفنان ياسر جلال ومي عمر وداليا مصطفى، في إطار من التشويق، إذ يتزوج من الأولى سرًا دون معرفة زوجته، التي هي طليقة شقيق زوجته الأولى، ويحاول بشتى الطرق عدم إظهار الحقيقة لها.

مسلسل علاقة مشروعة 
ويعرض مسلسل علاقة مشروعة على عدد من القنوات الفضائية، فالعرض الأول على قناة “دي إم سي” دراما في تمام الساعة الثامنة مساء، ويعرض على قناة الحياة الفضائية في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء، وعلى قناة “دي إم سي” في تمام الساعة الحادية عشر والنصف مساء. 

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