مسلسل علاقة مشروعة الحلقة 11.. «بثينة» تتهم سائق «عمرو» الشخصي بسرقته ساعتها

تصاعدت أحداث مسلسل علاقة مشروعة الحلقة 11 بطولة النجم ياسر جلال، والنجمات مي عمر وداليا مصطفى، وعدد آخر من النجوم، والتي تُذاع عبر قنوات DMC وDMCدراما والحياة، مساء اليوم الأحد، حيثُ اتهمت «بثينة» سائق «عمرو» الشخصي بسرقة ساعتها.

أحداث مسلسل علاقة مشروعة الحلقة 11

وتعود القصة ضمن أحداث مسلسل علاقة مشروعة الحلقة 11 إلى عودة مي عمر (بثينة) إلى منزلها بعد إجراء فحوصات طبية عند طبيبها للاطمئنان على وضع الجينين، لتجد «طارق» سائق ياسر جلال (عمرو) الشخصي في المنزل، والذي أخبرها بأنَّ «عمرو» أرسل له مجموعة طلبات وطلب منه أن يأخذهم إلى منزل «بثينة».

وطلبت «بثينة» من «طارق» أن يضع الطلبات ويذهب، وهو ما فعله الأخير، وبعدها بدقائق اتصلت «بثينة» بزوجها «عمرو» تخبره بأن ساعتها قد سُرقت، وطلبت منه أن يحضر حالاً، وبعد أن جاء أخبرته بأنَّ «طارق» هو الذي سرقها كونه الوحيد الذي دخل منزلها في غيابها، ويأتي «طارق» ويبرر بأنَّه لم يسرقها، في حين طلبه «عمرو» بالاعتراف ولم يصدقه.

وأرادت «بثينة» أن تطلب الشرطة، لكن هذا قوبل بالرفض من قبل «عمرو» خوفًا من الفضيحة، وكشف سرهما، وخرج «عمرو» للحديث مع سائقه الشخصي «طارق» خارج المنزل، وكان الأخير يبكي بشدة، وطلب منه عمرو أن يعترف بسرقته ساعة «بثينة»، لكنَّه أصر على عدم سرقته، وأخذ «عمرو» منه مفتاح العربية وطرده، وأخبره بأنَّ الساعة التي سرقها هي مكافأة نهاية الخدمة، وذهب «طارق» وهو يبكي.

أبطال مسلسل علاقة مشروعة

مسلسل علاقة مشروعة بطولة ياسر جلال ومي عمر، ويشارك في بطولة المسلسل كل من مراد مكرم، وداليا مصطفى، وبسنت شوقي، وميمي جمال، وعدد آخر من الفنانين، من تأليف سماح الحريري وإخراج خالد مرعي.

أحداث مسلسل علاقة مشروعة

وتدور قصة مسلسل «علاقة مشروعة» في إطار تشويقي حول عدد من القضايا الاجتماعية، منها: العنف الزوجي، وفكرة الزواج الثاني، من خلال قصة عمرو الذي يقوم بدوره النجم ياسر جلال وهو رجل متزوج من عاليا «داليا مصطفى»، ويدخل في علاقة مع بثينة «مي عمر» زوجة صديقه أمجد «مراد مكرم».

مواعيد عرض مسلسل علاقة مشروعة الحلقة 11

ومن المقرر أن تُعرض الحلقة 11 من مسلسل علاقة مشروعة على قناة الحياة الساعة 9 ونصف مساء، وعلى قناة DMC، الساعة 11 ونصف مساءً