رئيس مركز ومدينة نبروه يقود فريق عمل للإشراف على خطة ترشيد استهلاك الكهرباء

قام المهندس محمد البسيوني، رئيس مركز ومدينة نبروه بمحافظة الدقهلية، بالإشراف على أعمال ترشيد استهلاك الكهرباء بالمدينة والقرى التابعة.



وأكد البسيوني، أن الجهاز التنفيذي بالمركز يتابع بشكل كامل التأكد من إغلاق النوادي الرياضية وملاعب الكرة والصالات المغطاة للتيار الكهربائي عقب انتهاء الفعاليات.



وأضاف رئيس ومدينة نبروه، أن الدولة تسعى للحفاظ على مواردها المختلفة حرصا على مصالح المواطنين، وتوفير كافة أنواع الخدمات والمرافق في مختلف القطاعات.



وأوضح محمد البسيوني، أن ترشيد استهلاك الكهرباء يصب في مصلحة المواطن ويعظم استثمار موارد الدولة بما يعود بالمنفعة على جميع فئات الشعب.

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