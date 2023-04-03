أحمد موسى يكشف تفاصيل زيارة الرئيس السيسى للسعودية

كشف الإعلامي أحمد موسى، تفاصيل زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي، مساء اليوم، إلى المملكة العربية السعودية، حيث كان في استقباله الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي، في مطار جدة.

وقال موسى، خلال تقديم برنامج “على مسئوليتي”، والمذاع عبر فضائية “صدى البلد”، إن الرئيس السيسي بدأ زيارة إلى المملكة العربية السعودية، ووصل إلى مدينة جدة بعد الإفطار؛ واستقبله الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي.

العلاقات المصرية السعودية متماسكة على مر التاريخ

وتابع"موسى"، أن العلاقات المصرية السعودية، على مستوى القيادة والشعبين، متماسكة على مر التاريخ، متابعًا: “محدش هيقدر يفرق بين القيادتين والشعبين، وهناك تنسيق في جميع الملفات السياسية والعسكرية، وجميع الأزمات ومنها الروسية الأوكرانية”.

وأضاف، أن زيارة الرئيس السيسي إلى السعودية؛ تأتي لتنسيق المواقف بين البلدين؛ فيما يخص أي قرارات تتعلق بالإقليم ومنطقة العالم العربي، لأن الدولتين تتشاركان في جميع الملفات.