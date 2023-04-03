12 رمضان.. سعر الذهب اليوم الإثنين 3 إبريل 2023 بدون مصنعية

سعر الذهب اليوم الإثنين 3 إبريل 2023 بدون مصنعية من الموضوعات المهمة لذا يقدم موقع الدستور آخر ما تم تحديثه في السوق المصري عن سعر الذهب بكل الأعيرة المتاحة فيه.

سعر الذهب اليوم الإثنين 3 إبريل 2023

نرصد لكم في هذا التقرير سعر الذهب اليوم الإثنين 3 إبريل 2023 بدون مصنعية بداية من عيار 24 وعيار 21 وعيار 9 وسعر الجنيه الذهب.



سعر جرام الذهب من عيار 24

2485.75 جنيه بيع

2457.25 جنيه شراء

سعر جرام الذهب من عيار 22

2278.5 جنيه بيع

2252.5 جنيه شراء

سعر جرام الذهب من عيار 21

2175 جنيه بيع

2150 جنيه شراء

سعر جرام الذهب من عيار 18

1864.25 جنيه بيع

1842.75 جنيه شراء

سعر جرام الذهب من عيار 14

1450 جنيه بيع

1433.25 جنيه شراء

سعر جرام الذهب من عيار 12

1242.75 جنيه بيع

1228.5 جنيه شراء



سعر جرام الذهب عيار 9

932.25 جنبه بيع

921.5 جنيه شراء

سعر جنيه ذهب

17400 جنيه بيع

17200 جنيه شراء



طرح شهادات بنكية جديدة وتأثيرها على سوق الذهب

في وقت سابق طرح البنك الأهلي وبنك مصر أمس الأحد شهادتين إدخار ثابتة لمدة 3 سنوات بسعر 19%؜ سنويًا، ويصرف العائد شهريًا ويبدأ الحد الأدنى لشراء شهادة القمة من 1000 جنيه ومضاعفاتها.

وشهادة متناقصة لمدة 3 سنوات بسعر سنوي 22%؜ لأول سنة و18%؜ السنة الثانية و16%؜ السنة الثالثة، ويصرف العائد شهريًا.

في ظل هذا من المتوقع أن تعود أسعار الذهب للانخفاض من جديد بعد طرح هذه الشهادات التي من المتوقع أن يقرر يتجه المواطنين لادخار اموالهم فيها على عكس الذهب.



وكان قد قرر البنك المركزي رفع سعري العائد على الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية بواقع 200 نقطة أساس إلى 18.25% و19.25% و18.75% على التوالي.