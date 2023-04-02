الأحد 02 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

استقرار سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى اليوم الأحد 2 أبريل 2023

سعر الدولار مقابل
سعر الدولار مقابل الجنيه المصري

أصبح سعر الدولار في مقابل الجنيه المصري هو الشغل الشاغل لقطاع كبير من المواطنين، وكل يوم يبحثون عن الارتفاعات التي حدثت لسعر الدولار في البنوك المصرية، وذلك بسبب الارتفاعات المستمرة التي تحدث يوميًا في سعر الدولار، والذي يحدد قيمة عدد كبير من  الاسعار التي تعلنها الشركات.

 

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد 2 أبريل 2023
 

في هذا التقرير نوضح للمواطن  سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد 2 أبريل 2023 في جميع البنوك المصرية والأجنبية.
 

سعر الدولار اليوم في البنك المركزي المصري 

30.8380 جنيه للشراء. 
30.9357 جنيه للبيع. 

 

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري 

30.75 جنيه للشراء.
30.85 جنيه للبيع.
 

سعر الدولار  اليوم في بنك مصر

30.75 جنيه للشراء.
30.85 جنيه للبيع.
 

سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية

30.85 جنيه للشراء.
30.95 جنيه للبيع.
 

سعر الدولار اليوم في بنك التعمير والإسكان

30.85 جنيه للشراء. 

30.95 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار اليوم في بنك قناة السويس

 30.85 جنيه للشراء.
30.95 جنيه للبيع.
 

سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي cib

30.85 جنيه للشراء.
30.95 جنيه للبيع.

 

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أسعار العملات الأجنبية اليوم الأحد 2 أبريل 2023 
 

سعر اليورو مقابل الجنيه المصري
33.5425 جنيه للشراء. 
33.6612 جنيه للبيع. 

سعر الجنيه الإسترلينى مقابل الجنيه المصري
38.0479 جنيه للشراء. 
38.1809 جنيه للبيع. 

سعر الفرنك السويسرى مقابل الجنيه المصري
33.7064 جنيه للشراء. 
33.8169 جنيه للبيع. 

100 ين يابانى مقابل الجنيه المصري
23.2582 جنيه للشراء. 
23.3371 جنيه للبيع. 

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري

8.2147 جنيه للشراء. 
8.2418 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى مقابل الجنيه المصري
100.5379 جنيه للشراء. 
100.8894 جنيه للبيع. 

سعر الدرهم الإماراتى مقابل الجنيه المصري
8.3954 جنيه للشراء. 
8.4243 جنيه للبيع. 

سعر اليوان الصينى مقابل الجنيه المصري
4.4810 جنيه للشراء. 
4.4958 جنيه للبيع. 

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