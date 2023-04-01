السبت 01 أبريل 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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رئيس شعبة الذهب: إقبال كبير على شراء المعدن الأصفر رغم ارتفاع الأسعار

الذهب
الذهب

قال هاني ميلاد، رئيس الشعبة العامة للذهب، إن سوق الذهب شهد طلبات متزايدة على الشراء، خلال الأيام القليلة الماضية، وذلك تواكب مع ارتفاع بورصة الذهب العالمية، مما أدى لارتفاعات محلية في الأسعار.

 

ولفت ميلاد إلى أن سعر جرام الذهب عيار ٢١ وصل إلى ٢٢٠٠ جنيه، موضحا أن السعر مبالغ فيه، وهو متأثر بارتفاع الذهب عالميا، بالإضافة لأسباب أخرى 

وأضاف رئيس شعبة الذهب، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج "صالة التحرير" المذاع عبر فضائية صدى البلد، أن ارتفاعات أسعار الذهب متأثر نتيجة ضبابية وتحوط زائد عن اللزوم، ورؤية غير واضحة، بشأن توفر أوعية ادخارية جديدة.

 

ولفت إلى أن المواسم لم تعد المؤثر الأقوى، ولا المحرك للأسعار ، ورغم ارتفاع الأسعار فإن هناك إقبال كبير على شراء الذهب.

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