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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

سعر الذهب اليوم الأحد 2 أبريل 2023 بدون مصنعية

سعر الذهب اليوم الاحد
سعر الذهب اليوم الاحد 2 ابريل 2023 بدون مصنعية

الذهب الأصفر هو الشغل الشاغل للجميع بعد ارتفاع الأسعار، فمع الزيادات اليومية في مختلف أسعار المنتجات، يبحث المواطن أولًا عن سعر الذهب الذي شهد على مدار الشهور الماضية ارتفاعًا ملحوظًا  تجاوز بها الحالات الطبيعة، مما جعل الناس يبحثون عن الاستثمار في الذهب باعتباره أهم البدائل التي يمكن من خلالها حفظ قيمة الأموال؛ بسب الزيادات المستمرة.

سعر الذهب اليوم الاحد 2 ابريل 2023 بدون مصنعية

ننشر لكم في هذا التقرير سعر الذهب اليوم الأحد 2 أبريل 2023 بدون مصنعية، وعلى رأسها سعر عيار 21 الأكثر أهمية للمصريين، خاصة بعد تأثره برفع سعر الفائدة من جديد في أخر قرار للبنك المركزي المصري برفعها 2%. 

سعر جرام الذهب عيار 24

2502.75 جنيه بيع.
2468.5 جنيه شراء.

سعر جرام الذهب عيار 22
2294.25 جنيه بيع.
2262.75 جنيه شراء.

سعر جرام الذهب عيار 21
2190 جنيه بيع.
2160 جنيه شراء.

سعر جرام الذهب عيار 18
1877.25 جنيه بيع.
1851.5 جنيه شراء.

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سعر جرام الذهب عيار 14

1460 جنيه بيع.
1440 جنيه شراء.

سعر جرام الذهب عيار 12
1251.5 جنيه بيع.
1234.25 جنيه شراء.

سعر جرام الذهب عيار 9
938.5 جنه بيع.
925.75 جنيه شراء.

سعر الجنيه الذهب
17520 جنيه بيع.
17280 جنيه شراء.

رفع سعر الفائدة

وتأتي هذه الارتفاعات في أسعار الذهب بعد قرار البنك المركزي برفع الفائدة 2% للسيطرة على معدل التضخم المؤثر على الاقتصاد المحلي.

وكانت قد قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري في اجتماعها  الخميس الماضي 30 مارس 2023 رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 18.25 %،19.25 %، و18.75 % على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 18.75%.

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