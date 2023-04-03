الإثنين 03 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

12 رمضان.. سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى اليوم الإثنين 3 أبريل 2023

سعر الدولار مقابل
سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم

البحث عن سعر الدولار مقابل الجنيه المصري من أكثر الموضوعات أهمية بعد قرار البنك المركزي رفع سعر الفائدة 2% واتخاذ قرارات جديدة في سياسات الإيداع والإقراض.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الاثنين 3 أبريل

ننشر لكم في التقرير التالي سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الاثنين 3 ابريل 2023  في اليوم الثاني عشر من رمضان.
 

سعر الدولار اليوم في البنك المركزي المصري 


30.8380 جنيه للشراء 
30.9357 جنيه للبيع 

 

سعر الدولار اليوم في بنك مصر 

 

30.75 جنيه للشراء
30.85  جنيه للبيع

 

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري 

 

30.75 جنيه للشراء
30.85 جنيه للبيع

 

سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية 

 

30.85 جنيه للشراء
30.95 جنيه للبيع

 

سعر الدولار اليوم في بنك القاهرة 

 

30.85 جنيه للشراء
30.95 جنيه للبيع

 

سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي cib 

 

30.85 جنيه للشراء
30.95 جنيه للبيع


 

البنك المركزي المصري يرفع سعر الفائدة من جديد 

وكانت قد قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري في اجتماعها الأسبوع الماضي رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 18.25%، 19.25% و18.75%، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 18.75%.
 

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استقرار سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى اليوم الأحد 2 أبريل 2023


 

أسعار العملات الأجنبية اليوم 

 

يورو 
33.4253 جنيه للشراء 
33.5436 جنيه للبيع 

جنيه إسترلينى
38.0325 جنيه للشراء 
38.1654 جنيه للبيع 

فرنك سويسرى 
33.6990 جنيه للشراء 
33.8169 جنيه للبيع 

100 ين يابانى
23.2179 جنيه للشراء 
23.2967 جنيه للبيع 

ريال سعودى 

8.2147 جنيه للشراء 
8.2418 جنيه للبيع
 

دينار كويتى 
100.5806 جنيه للشراء 
100.9322 جنيه للبيع 

درهم اماراتى
8.3961 جنيه للشراء 
8.4238 جنيه للبيع 

اليوان الصينى
4.4885 جنيه للشراء 
4.5046 جنيه للبيع

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