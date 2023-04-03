12 رمضان.. سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى اليوم الإثنين 3 أبريل 2023

البحث عن سعر الدولار مقابل الجنيه المصري من أكثر الموضوعات أهمية بعد قرار البنك المركزي رفع سعر الفائدة 2% واتخاذ قرارات جديدة في سياسات الإيداع والإقراض.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الاثنين 3 أبريل

ننشر لكم في التقرير التالي سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الاثنين 3 ابريل 2023 في اليوم الثاني عشر من رمضان.



سعر الدولار اليوم في البنك المركزي المصري



30.8380 جنيه للشراء

30.9357 جنيه للبيع





سعر الدولار اليوم في بنك مصر

30.75 جنيه للشراء

30.85 جنيه للبيع

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري

30.75 جنيه للشراء

30.85 جنيه للبيع

سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية

30.85 جنيه للشراء

30.95 جنيه للبيع

سعر الدولار اليوم في بنك القاهرة

30.85 جنيه للشراء

30.95 جنيه للبيع

سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي cib

30.85 جنيه للشراء

30.95 جنيه للبيع







البنك المركزي المصري يرفع سعر الفائدة من جديد

وكانت قد قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري في اجتماعها الأسبوع الماضي رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 18.25%، 19.25% و18.75%، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 18.75%.







أسعار العملات الأجنبية اليوم





يورو

33.4253 جنيه للشراء

33.5436 جنيه للبيع

جنيه إسترلينى

38.0325 جنيه للشراء

38.1654 جنيه للبيع

فرنك سويسرى

33.6990 جنيه للشراء

33.8169 جنيه للبيع

100 ين يابانى

23.2179 جنيه للشراء

23.2967 جنيه للبيع

ريال سعودى

8.2147 جنيه للشراء

8.2418 جنيه للبيع



دينار كويتى

100.5806 جنيه للشراء

100.9322 جنيه للبيع

درهم اماراتى

8.3961 جنيه للشراء

8.4238 جنيه للبيع

اليوان الصينى

4.4885 جنيه للشراء

4.5046 جنيه للبيع