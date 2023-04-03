12 رمضان.. سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى اليوم الإثنين 3 أبريل 2023
البحث عن سعر الدولار مقابل الجنيه المصري من أكثر الموضوعات أهمية بعد قرار البنك المركزي رفع سعر الفائدة 2% واتخاذ قرارات جديدة في سياسات الإيداع والإقراض.
سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الاثنين 3 أبريل
ننشر لكم في التقرير التالي سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الاثنين 3 ابريل 2023 في اليوم الثاني عشر من رمضان.
سعر الدولار اليوم في البنك المركزي المصري
30.8380 جنيه للشراء
30.9357 جنيه للبيع
سعر الدولار اليوم في بنك مصر
30.75 جنيه للشراء
30.85 جنيه للبيع
سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري
30.75 جنيه للشراء
30.85 جنيه للبيع
سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية
30.85 جنيه للشراء
30.95 جنيه للبيع
سعر الدولار اليوم في بنك القاهرة
30.85 جنيه للشراء
30.95 جنيه للبيع
سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي cib
30.85 جنيه للشراء
30.95 جنيه للبيع
البنك المركزي المصري يرفع سعر الفائدة من جديد
وكانت قد قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري في اجتماعها الأسبوع الماضي رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 18.25%، 19.25% و18.75%، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 18.75%.
أسعار العملات الأجنبية اليوم
يورو
33.4253 جنيه للشراء
33.5436 جنيه للبيع
جنيه إسترلينى
38.0325 جنيه للشراء
38.1654 جنيه للبيع
فرنك سويسرى
33.6990 جنيه للشراء
33.8169 جنيه للبيع
100 ين يابانى
23.2179 جنيه للشراء
23.2967 جنيه للبيع
ريال سعودى
8.2147 جنيه للشراء
8.2418 جنيه للبيع
دينار كويتى
100.5806 جنيه للشراء
100.9322 جنيه للبيع
درهم اماراتى
8.3961 جنيه للشراء
8.4238 جنيه للبيع
اليوان الصينى
4.4885 جنيه للشراء
4.5046 جنيه للبيع