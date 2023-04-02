الأحد 02 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

وزيرة الثقافة تفتتح معرض فيصل الرمضاني للكتاب الـ11 (صور)

صورة من افتتاح المعرض
صورة من افتتاح المعرض

افتتحت وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، معرض فيصل الرمضاني للكتاب فى دورته الـ 11 بأرض الطالبية بحي فيصل، والذى تنظمه الهيئة المصرية العامة للكتاب برئاسة الدكتور أحمد بهي الدين العساسي، ويفتح أبوابه يوميا للجمهور في الثامنة مساء وحتى الثانية عشرة والنصف بعد منتصف الليل، بالتعاون مع اتحاد الناشرين المصريين، وبمشاركة كافة قطاعات وزارة الثقافة.

وتشارك الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة، في معرض فيصل للكتاب في دورته الـ11، الذي تنظمه الهيئة المصرية العامة للكتاب، غدا الأحد 2 أبريل بمنطقة الطالبية بحي فيصل ويستمر حتى 12 أبريل.

كما تشارك في معرض الكتاب المسرحي بالمجلس الأعلى للثقافة في دورته الثانية في الفترة من 2 إلى 9 أبريل، كما تتوفر إصدارات الهيئة بالحديقة الثقافية بالسيدة زينب بدءًا من الإثنين المقبل 3 أبريل، وبعدد من مواقعها بالمحافظات ضمن فعاليات ليالي رمضان الثقافية والفنية.

تقدم قصور الثقافة خلال مشاركتها أحدث إصداراتها خلال 2023، إضافة إلى ما أصدرته خلال معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الأخيرة، ومنها مجموعة طه حسين التي أصدرت منها 20 عنوانًا بمناسبة الذكرى الخمسين لرحيل عميد الأدب العربي، إضافة إلى السلاسل المميزة الأخرى منها روائع المسرح العالمي، الهوية، كتابات نقدية، آفاق عالمية وإصدارات النشر الإقليمي وسلسلة الذخائر والدراسات الشعبية والكتب الأدبية بفروعها ومجلات وقصص الأطفال، حيث تتميز الإصدارات بتنوعها وقيمتها وأسعارها المخفضة.

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معرض فيصل الرمضاني للكتاب الطالبية معرض فيصل الهيئة المصرية العامة للكتاب وزارة الثقافة اتحاد الناشرين المصريين

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