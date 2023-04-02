الأحد 02 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

مسلسل الصفارة الحلقة 11.. سرقة الصفارة من أحمد أمين داخل المصحة النفسية

الصفارة
الصفارة

تضمنت أحداث مسلسل الصفارة الحلقة 11، حجز شفيق يجسد دوره أحمد أمين فى مصحة نفسية بسبب الصفارة، واعترف شفيق أنه لا يوجد صفارة وأن كا ما يحدث له هو أوهام، وقد أقعنه الطبيب المعالج له بذلك.

مسلسل الصفارة الحلقة 11

ويقوم طه الدسوقى يجسد دور شقيق أحمد أمين بمساعدته للخروج من المصحة، بمساعدته لإثبات أن قصة الصفارة حقيقة وليست أوهام.

وفى منتصف الحلقة الـ 11 من مسلسل الصفارة تمت سرقة الصفارة من الأمانات فى المصحة النفسية التى يتعالج فيها أحمد أمين ويعمل الأخير بمساعدة الطبيب المعالج له على استعادتها.

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أبطال وأحداث مسلسل الصفارة

مسلسل الصفارة بطولة أحمد أمين، طه دسوقى، آية سماحة، سامية الطرابلسى، حاتم صلاح، محمد رضوان، محمود البزاوى، إنعام سالوسة، تأليف ورشة كتابة تضم سارة هجرس وشريف عبدالفتاح وإخراج علاء إسماعيل، ويعرض على قناة دى أم سي.

مسلسل الصفارة تدور أحداثه حول فؤاد مرشد سياحي يعيش ظروفا مادية صعبة فيقرر سرقة قطعة أثرية من أحد سكان واحة سيوة، وهي صفارة الملك توت التي تمكنه من إعادة الزمن 3 دقائق للماضي ليغير ما يشاء ثم يعود للزمن الحالي، ليدخل في رحلة تغيير الماضي لتحقيق كل أحلامه.

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