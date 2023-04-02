تألقت في مسلسل الصفارة.. من هي الفنانة أية سماحة؟ المعلومات الكاملة عنها

أثبتت الفنانة أية سماحة جدارتها وموهبتها الفنية في مسلسل الصفارة ، بطولة الفنان أحمد أمين والذي يعرض الآن فى رمضان 2023، وتقوم أية سماحة بدور زوجة الفنان أحمد أمين وتقوم بدور "شيرين"، وبالتزامن مع عرض حلقات المسلسل بدأ العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي يتساءلون عن من هي الفنانة أية سماحة.

أبرز المعلومات عن الفنانة أية سماحة

فى هذا السياق ترصد “الدستور” أبرز المعلومات عن الفنانة أية سماحة.

من مواليد عام 1992، أي تبلغ من العمر 31 عامًا.

من أصول لبنانية.

تخرجت في المعهد العالي للفنون المسرحية.

شاركت في العديد من الأعمال الدرامية، جاءت بداياتها في مسلسل «جراند أوتيل»، ومن ثم توالت مشاركاتها الدرامية، في كل من «مليكة»، «هذا المساء»، «قابيل»، «الزوجة 18».

في العام 2020 أعلنت زواجها من المخرج الشاب محمد السباعي، شقيق الفنانة ناهد السباعي، ونجل المنتجة ناهد فريد شوقي.

بدأت مشوارها الفني منذ سن 11 عامًا كموديل، وشاركت في أعمال فنية خاصة بالأطفال، بحسب تصريحاتها في لقاء سابق مع الفنانة إسعاد يونس ببرنامج «صاحبة السعادة».

شاركت قبل أعوام قليلة في بطولة مسلسل «ما وراء الطبيعة» المأخوذ عن سلسلة الدكتور أحمد خالد توفيق

ابطال مسلسل الصفارة

مسلسل الصفارة بطولة أحمد أمين، طه دسوقي، آية سماحة، سامية الطرابلسي، حاتم صلاح، محمد رضوان، محمود البزاوى، إنعام سالوسة، تأليف ورشة كتابة تضم سارة هجرس وشريف عبدالفتاح وإخراج علاء إسماعيل، ويعرض على قناة دي إم سي.

مسلسل الصفارة تدور أحداثه حول فؤاد مرشد سياحي يعيش ظروفًا مادية صعبة فيقرر سرقة قطعة أثرية من أحد سكان واحة سيوة، وهي صفارة الملك توت التي تمكنه من إعادة الزمن 3 دقائق للماضي ليغير ما يشاء ثم يعود للزمن الحالي، ليدخل في رحلة تغيير الماضي لتحقيق كل أحلامه.