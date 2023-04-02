أحداث مسلسل جعفر العمدة الحلقة 11.. محمد رمضان يوافق على خلفة «نرجس»

بشكل مفاجئ وافق محمد رمضان الذي يجسد دور تاجر في مسلسل السيدة زينب على استمرار حمل زوجته الثالثة نرجس التي تجسد دورها منة فضالي، جاء ذلك خلال أحداث مسلسل جعفر العمدة الحلقة 11.

أحداث مسلسل جعفر العمدة الحلقة 11

وخلال الحلقة السابقة أخبرت منة فضالي زوجها رمضان أنها حامل في الشهر الثاني وتريد إبقاء الجنين إلا أنه طردها ورفض، ويظهر العمدة وهو يسأل والدته هالة صدقي: "دعتيلي في السيدة زينب ولا دعيتي عليا"، لتخبره أنها دعت له بالذرية الصالحة.

ليقول لها: "دعوتك استجابت البت نرجس حامل وأنا هخليها تكمل الحمل وتخلف وربنا يستر والذرية الصالحة تيجي المرة دي".

نجوم مسلسل جعفر العمدة

يضم مسلسل جعفر العمدة كوكبة من النجوم بجانب رمضان منهم زينة، هالة صدقى، إيمان العاصى، مى كساب، منة فضالى، أحمد داش، منذر رياحنة، عصام السقا، فريدة سيف النصر، مجدى بدر، أحمد فهيم، فتوح أحمد سلوى عثمان، فريدة سيف النصر، جورى بكر، طارق النهرى، أحمد عبد الله، احسان الترك وضيف الشرف بيومى فؤاد، ومن تأليف وإخراج محمد سامى، وشارك فى السيناريو والحوار مهاب طارق وإنتاج شركة ميديا هب سعدى – جوهر.

وتأخذ قناة dmc العرض الحصري للمسلسل الذي يعتبر التعاون الثالث بين المخرج محمد سامي ومحمد رمضان فسبق وتعاونا في مسلسل "البرنس" و"الأسطورة" خلال عامي 2016 و2020 وحققا نجاح معًا.

انتهى صناع وأبطال مسلسل جعفر العمدة من تصوير كافة مشاهد المسلسل وذلك قبل حلول شهر رمضان الجاري ويعتبر هذا العمل أولى المسلسلات التي تغادر لوكيشن التصوير قبل حلول الشهر الكريم.