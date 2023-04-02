المفتي يكشف سبب رهن درع النبي عند رجل يهودي

قال الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، إن الرسول (صلى الله عليه وسلم) عامل الناس جميعا على السواء، اليهود في المدينة والمشركين في مكة؛ وكان رحيمًا بالجميع في تعامله مع الغير.

وأضاف علام، خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق، مُقدّم برنامج «كل يوم فتوى»، عبر قناة «صدى البلد»، أن النبي مات ودرعه مرهون عند رجل يهودي؛ إلا أن النبي لم يكن في حاجة للاقتراض؛ إنما كان الهدف من أجل إرساء تشريعًا ماليًا؛ بهدف التعامل مع جميع الناس.

وأوضح أن الروايات أكدت أن النبي (صلى الله عليه وسلم) لم يكن فقيرًا؛ بدليل أن السيدة عائشة كانت تتصدق على مدار اليوم، لافتًا إلى أنه لابُد أن يكون المسلم هين لين.