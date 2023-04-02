مسلسل جعفر العمدة الحلقة 11.. بلال شامة يخطط للنصب على محمد رمضان

بعد أن هرب بلال شامة الذي خطف نجل محمد رمضان في مسلسل جعفر العمدة منذ 19 عامًا، بدأ يخطط من أجل النصب على جعفر الذي يجسد دور أكبر تاجر في حي السيدة زينب.

مسلسل جعفر العمدة الحلقة 11

وظهر شامة برفقة أحد أصدقائه يدعى صادق ضمن أحداث مسلسل جعفر العمدة الحلقة 11 وهو يقول له: «أنا اكتشفت إني غبي كل دا وأنا بهرب من جعفر ليه وهو أصلًا فلوسه زي الرز وممكن أخلع منه بنصابية صغيرة نعملها أنا وأنت» فرد عليه صديقه: «يعني عنده فلوس كتير»، ليرد شامة: «بص فلوسه زي الرز هنكبش منها ونهرب معايا ولا أية».

لينتهي المشهد على إتفاق بين صادق وشامة للتخطيط للنصب على جعفر العمدة بدلًا من هروب شامة منه طوال الفترة الماضية، فبعد أن حاول إسماعيل صديقه الثاني تسليمه إلى محمد رمضان هرب منه في اللحظات الأخيرة.

يعرض مسلسل جعفر العمدة حصريًا على قناة dmc ليجسد التعاون الثالث بين محمد رمضان والمخرج محمد سامي فقد سبق وتعاونا في مسلسل "البرنس" و"الأسطورة" خلال عامي 2016 و2020 وحققا نجاح معًا.

أبطال مسلسل جعفر العمدة

ويشارك رمضان البطولة عدد من النجوم: زينة، هالة صدقي، إيمان العاصي، مي كساب، منة فضالي، أحمد داش، منذر رياحنة، عصام السقا، فريدة سيف النصر، مجدي بدر، أحمد فهيم، فتوح أحمد سلوى عثمان، فريدة سيف النصر، جورى بكر، طارق النهري، أحمد عبد الله، احسان الترك وضيف الشرف بيومي فؤاد، ومن تأليف وإخراج محمد سامي، وشارك فى السيناريو والحوار مهاب طارق وإنتاج شركة ميديا هب - سعدي جوهر.

قصة مسلسل جعفر مرحبا

ومسلسل جعفر العمدة يصنف على أنه دراما اجتماعي كوميدية تدور داخل حي شعبي حول تاجر في السيدة زينب لديه شركة مقاولات ضخمة يتم اختطاف ابنه منذ 19 عامًا أثناء ولادته وتدور الأحداث حول البحث عنه.