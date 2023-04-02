الأحد 02 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

مواعيد عرض مسلسل جعفر العمدة على dmc دراما

جعفر العمدة
جعفر العمدة

توقف مسلسل جعفر العمدة بطولة النجم محمد رمضان على أحداث ساخنة، بعدما أخبرته منة فضالي التي تجسد دور الزوجة الثالثة له أنها حامل في الشهر الثاني وانتهت الحلقة العاشرة من المسلسل على صدمة جعفر.

 

مواعيد عرض مسلسل جعفر العمدة الحلقة 11

من المقرر أن يعرض مسلسل جعفر العمدة الحلقة 11 بطولة محمد رمضان على قناة dmc دراما اليوم في السادسة والربع مساءً، والإعادة الساعة 1.30 صباحًا والساعة 12 ظهرًا، بالإضافة إلى عرضه على منصة watch it الساعة 6.20 مساء.

ويعتبر مسلسل جعفر العمدة هو التعاون الثالث الذي يجمع النجم محمد رمضان والمخرج محمد سامي، وذلك بعدما حققا نجاحات في أعمال سابقة، منها الأسطورة في العام 2016 وكذلك مسلسل البرنس العام 2020 وهي أحد أنجح أعمالهما سويًا.

ويعد جعفر العمدة هو المسلسل الأول في الموسم الرمضاني الذي يتم الانتهاء من تصوير مشاهده كافة، حيث بدأ جروب العمل التصوير قبل حلول الشهر الكريم بفترة طويلة، واستطاعوا الانتهاء قبل أسبوع من حلول شهر رمضان بسبب انطلاق العمل عليه في وقت مبكر عن باقي المسلسلات في الموسم الرمضاني.

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أبطال مسلسل جعفر العمدة 

والمسلسل يضم عددا من النجوم والنجمات منهن زينة، هالة صدقى، إيمان العاصى، مى كساب، منة فضالى، أحمد داش، منذر رياحنة، عصام السقا، فريدة سيف النصر، مجدى بدر، أحمد فهيم، فتوح أحمد سلوى عثمان، فريدة سيف النصر، جورى بكر، طارق النهرى، أحمد عبد الله، إحسان الترك وضيف الشرف بيومى فؤاد، ومن تأليف وإخراج محمد سامى، وشارك فى السيناريو والحوار مهاب طارق وإنتاج شركة ميديا هب سعدى- جوهر.

ومسلسل "جعفر العمدة" يصنف على أنه دراما اجتماعية كوميدية تدور داخل حي شعبي حول تاجر في السيدة زينب لديه شركة مقاولات ضخمة يتم اختطاف ابنه منذ 19 عامًا أثناء ولادته وتدور الأحداث حول البحث عنه.

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