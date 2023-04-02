الأحد 02 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

سعد الصغير يكشف حقيقة زواجه من شمس: «مينفعش أتجوز رقاصة»

سعد الصغير
سعد الصغير

كشف المطرب الشعبي سعد الصغير، حقيقة زواجه من الراقصة شمس، بعد سنوات من الخلافات وتبادل الاتهامات بينهما.

هي من طلبت مني الإعلان عن زواجي منها

وقال سعد الصغير خلال لقائه في برنامج "العرافة"، مع الإعلامية بسمة وهبة، المذاع عبر فضائية "النهار"، إنه لم يتزوج من الراقصة شمس، مؤكدًا أنها هي من بكت وطلبت منه أن يقول إنه تزوجها على الهواء خوفًا من إخواتها، ولم يكن هناك أي أوراق أو زواج بينهما.

وأضاف، أن كل الكلام الذي قيل عن زواجهما كان "أونطة"، متابعًا: "مينفعش أتجوز رقاصة، لو هي قالت حاجة غير كده تثبت، مش معاها أي ورقة".

ونشبت بينه وبين الإعلامية بسمة وهبة، مشادة على الهواء بسبب إنكاره الزواج من الراقصة شمس، بعدما اعترف بذلك على الهواء في تصريحات تلفزيونية سابقة، وأكد أنه كان مرغمًا على تقبيلها وتقبيل قدمها. 

وقالت "وهبة: "أنت مازوخي يعني بتحب تتذل وتتصرف على إنك مذلول"، ليرد: "دي مش بنت ناس، مكنتش المفروض توافق على كده".

سعد الصغير الراقصة شمس مرغم زواج تصريحات تلفزيونية

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