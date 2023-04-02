الأحد 02 أبريل 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

ضبط تشكيل عصابي لسرقة حديد الحدائق العامة بالفيوم

ضبط تشكيل عصابي لسرقة
ضبط تشكيل عصابي لسرقة حديد الحدائق العامه بالفيوم

تمكنت مباحث قسم شرطة أول الفيوم، من ضبط تشكيل عصابي لسرقة حديد الحواجز بالحدائق العامة.

تلقى اللواء ثروت المحلاوي مدير أمن الفيوم، إخطارا من العميد محمود مفتاح مأمور قسم شرطة أول الفيوم بورود معلومات عن وجود سرقات الحواجز الحديدية الموجودة بشارع النادي.

واستطاع المقدم أحمد طرفاية رئيس مباحث قسم شرطة أول الفيوم، القبض على المتهمين بعد التأكد من التحريات، وتم ضبط اللصوص، وبحوزتهم عتلة حديدية لاستخدامه في فك الحواجز كما تم ضبط أسلحة بيضاء.

وتحرر محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على الجهات الأمنية لمباشرة التحقيق، وقررت جهات التحقيق حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات.

 

ضبط تشكيل عصابي لسرقة حديد الحدائق العامة الفيوم

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