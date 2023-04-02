أبرزها التعليم ومكافحة الفساد.. 6 اتفاقيات مهمة بين مصر والسعودية

"مصر والسعودية يد واحدة" هذا هو شعارنا بجانب بلدنا الشقيق حيث تستمر الاتفاقيات والشراكة ما بين القاهرة والرياض، لتعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية والفنية.

في السطور التالية، ترصد “الدستور” أبرز المجالات التي شهدت مؤخرًا تعاوناً مثمرًا بين البلدين مصر والسعودية لتعزيز التعاون بينهم.

اتفاقيات بين مصر والسعودية

وتسعى مصر والمملكة السعودية لتعزيز العلاقات والشراكة المشتركة بكافة المجالات التي ستعود بمنفعة لدى البلدان ومن ضمنهم:

مجال النفط والبتروكيماويات والصحة

تقديم فرص الاستثمار المتاحة بقطاع التعدين، فضلا عن تعزيز التعاون العلمي الجيولوجي، أما في مجال الصحة، فهناك اتفاق على تفعيل العمل بين وزارتي الصحة السعودية والمصرية لتبادل الخبرات بين الجانبين.

الدعم الفني والخبرات

اتفقا البلدان على سرعة التوصل إلى الصيغة النهائية لمشروع مذكرة التفاهم بين الجانبين في مجال الدعم الفني ونقل الخبرات، وتعزيز التعاون المشترك في مجال تنمية وتطوير قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة.

الشبكات الكهربائية الوطنية في البلدين

وقع البلدان، في أكتوبر 2021، بروتوكول البدء في مشروع الربط الكهربائي، بهدف تعزيز موثوقية الشبكات الكهربائية الوطنية في البلدين، ودعم استقرارها والاستفادة من قدرات التوليد المتاحة فيها ومن فروقات التوقيت في ذروة أحمالها الكهربائية.

مكافحة الفساد وتبادل الخبرات

وقّع مجلس الدولة المصري وديوان المظالم السعودي، في نوفمبر 2021، مذكرة تفاهم تستهدف تعزيز التعاون بينهما وتبادل الخبرات في مجالات القضاء الإداري، كما وقعت الدولتان، في ديسمبر 2021، مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في مجال مكافحة الفساد وتبادل الخبرات والمعلومات المتعلقة بجرائم الفساد.

الثقافة والإعلام

تعاون البلدان في تسجيل ملف الخط العربي لإدراجه ضمن القائمة التمثيلية للتراث الثقافي غير المادي لدى منظمة اليونسكو، خلال شهر ديسمبر 2021م.

التعاون في تطوير المحتوى وفى المجال الهندسي وتكنولوجيا الاتصال، وكذا في المجال الإخباري والانتاج البرامجي المشترك والتدريب.

في مجال التعليم

توصلت اللجان المتخصصة بالفعل إلى الصيغة التنفيذية لبرنامج التعاون في مجال التدريب التقني والمهني الموقع بين البلدين، مع السعي لإنشاء برامج تعاون مشتركة بين الجامعات المصرية ونظيرتها السعودية.